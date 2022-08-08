Владелец «Л’Этуаль» полностью выкупил косметическую сеть «Подружка»

Компания «Алькор и Ко» — владелец магазинов «Л’Этуаль» — увеличила свою долю в косметической сети «Подружка» с 90% до 100%. Также в «Подружке» сменится руководство: новым гендиректором станет бывший топ-менеджер ювелирного производителя «Адамас» Станислав Мелингер.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник, информацию подтверждают данные ЕГРЮЛ. В самой компании также подтвердили сделку.

«Алькор и Ко» стала владельцем 90% долей в уставном капитале ООО «Табер трейд» (контролирует сеть «Подружка») в январе 2020 года. 5% компании тогда осталось у основателя компании Дмитрия Тамурки, еще 5% — у ее исполнительного директора Павла Смирнова. Сейчас «Табер трейд» полностью перешла к владельцу магазинов «Л’Этуаль».

В «Табер Трейд» в августе также сменится руководство: новым гендиректором станет Станислав Мелингер, ранее возглавлявший департамент технологического развития «Адамаса». Он сменит на этой должности одного из основателей компании Дмитрия Тамурку.

«Л’Этуаль» намерена увеличить ассортимент обеих сетей, расширить «географию, скорость и способы доставки» и предложить покупателям «еще более привлекательные цены», сообщила гендиректор сети Татьяна Володина.

Сейчас в России работает 287 магазинов сети «Подружка», ее ассортимент насчитывает 22 тыс. товарных позиций. «Л’Этуаль» представлена 1000 магазинов в 250 российских городах, на маркетплейсе компании продается более 60 тыс. товаров.

Фото на обложке: Сайт магазина «Подружка»