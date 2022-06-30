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«Газпромбанк» вложил 33 млн рублей в стартап по исследованию мозга с помощью квантовых сенсоров

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Компания-разработчик сверхчувствительных магнитных сенсоров для медицинских применений QLU привлекла 33 млн рублей от «Газпромбанка». Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе QLU.

«Газпромбанк» вложил 33 млн рублей в стартап по исследованию мозга с помощью квантовых сенсоров

Общая сумма инвестиций в проект с момента создания в 2016 году превысила $1 млн (51,2 млн рублей по курсу ЦБ РФ на 30.06.2022).

В 2021 году QLU вместе с учеными из Сколковского института науки и технологий и НИУ ВШЭ продемонстрировала в ходе исследования электромагнитной активности мозга — магнитоэнцефалографии (МЭГ) — работу первого в мире твердотельного сверхчувствительного магнитометра, работающего при комнатной температуре.

Датчик на основе пленки из железо-иттриевого граната сумел зарегистрировать слабые и глубинные электрические источники головного мозга.

Инвестиции пойдут на масштабирование разработанной ранее системы и создание лабораторного прототипа сверхчувствительного магнитоэнцефалографа — прибора в виде шлема, содержащего от 5 до 10 сверхчувствительных магнитометров.

Магнитоэнцефалографы используются для исследования эпилепсии, опухолей мозга, восприятия боли и других неврологических проблем. В 2020 году объем мирового рынка магнитоэнцефалографии оценивался в $252 млн.

По словам основателя и исполнительного директора QLU Максима Острася, в перспективе стартап планирует запустить полностью локальное производство: «Все ключевые узлы разработки уже делаются в России.

Проект QLU в 2016 году был выделен в отдельную компанию, изначально появился в Российском квантовом центре. До 2022 года стартап был известен под названием «М-Гранат».

Изображение: Unsplash

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