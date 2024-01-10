Челябинский разработчик роботов для упаковки яиц привлек 129 млн рублей инвестиций

Челябинский стартап «Рэди Робот», в числе решений которого — автоматизация упаковки яиц, привлек 129,4 млн рублей инвестиций. Об этом сообщается в пресс-релизе «Сколково», резидентом которого является проект. Сделка прошла в 2023 году.

Средства были получены от бизнес-ангела, его имя не раскрывается.

«Рэди Робот» занимается производством серийного автоматизированного и роботизированного упаковочного оборудования Ready Pack: формирователи коробов, заклейщики коробов, оборудование для групповой укладки в короб (кейспакеры), паллетайзеры и паллетообмотчики, транспортные системы и системы сортировки.

Заказчиками компании выступают предприятия FMCG, производящие товары ежедневного массового спроса: пищевые продукты, косметику, бытовую химию, фармацевтические товары, табачные изделия.

Сейчас портфель потенциальных заказов «Рэди Робот» содержит 131 проект на сумму 2,5 млрд рублей. Компания привлекла средства, чтобы выполнить текущие заказы: проект нуждается в оборотных средствах для закупки компонентов и материалов и содержания сотрудников.

Комплекс упаковки яиц Ready Pack на базе роботов. Изображение с сайта компании

«Рэди Робот» основана в 2016 году, является резидент «Сколково» и IT-Park74. По данным системы «Контур.Фокус», по состоянию на 30 ноября 2023 года около 51% в ООО «Рэди Робот» принадлежит гендиректору Денису Потепалину, 41% — Александру Грубову, почти 3% — у Александра Конева, 2% — у Максима Печеника, по 1,5% владеют Игорь Измоденов и Клавдия Измоденова.

Компания известна на рынке по проекту автоматизированной линии паллетирования на «Увелке», линии групповой упаковки в короб на производстве майонеза ЕЖК, роботизированной линии упаковки мебельных заготовок на «Ставропольмебель».

Выручка по итогам 2022 года составила 33,4 млн рублей против 13,6 млн в 2021 году, чистый убыток сократился с 2,6 млн рублей в 2021 году до 594 тыс. рублей в 2022 году.

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