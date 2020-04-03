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Mail.ru Group и Сбербанк получат контроль в сервисе доставки продуктов «Самокат»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Совместное предприятие (СП) Mail.ru Group и Сбербанка в сфере транспорта и еды подписало обязывающую документацию по инвестициям в сервис экспресс-доставки продуктов и товаров для дома «Самокат». Об этом говорится в пресс-релизе Mail.ru Group.

Mail.ru Group и Сбербанк получат контроль в сервисе доставки продуктов «Самокат»

Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2020 года после одобрения ФАС. После этого доля совместного предприятия в сервисе составит 75,6%.

СП получит контроль в «Самокате», выкупив доли финансовых инвесторов проекта. Основатели и менеджмент сервиса останутся совладельцами компании, сохранив за собой миноритарные пакеты.

«"Самокат" будет тесно связан с экосистемами Cбербанка и Mail.ru Group. Компания получит возможность использовать технологические и операционные наработки партнеров, а также интегрироваться с другими бизнесами совместной платформы», — говорится в сообщении. 

«Самокат» — это сервис доставки продуктов питания и товаров первой необходимости на дом за 15–30 минут. Доставка осуществляется из магазинов-складов, которые предназначены исключительно для обслуживания заказов, сделанных через мобильное приложение.

Сейчас сервис управляет 140 складами в Москве и Санкт-Петербурге и доставляет более 600 000 заказов в месяц. Доставка полностью бесплатная.

Сервис был основан Вячеславом Бочаровым и Родионом Шишковым. Бочаров с 2002 года работал в «Магните» — в том числе запускал «Магнит Косметик», Шишков был вице-президентом Yota и отвечал за технологическое развитие в «Почте России».

Фото: Unsplash

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