СП Сбербанка и Mail.ru Group решило инвестировать в сервис аренды самокатов

Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group — «О2О Холдинг» — ведет переговоры о покупке доли в сервисе аренды электросамокатов и велосипедов URent . Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к сторонам сделки.

По словам одного из них, на текущем этапе речь идет о покупке 10% сервиса, по словам второго — «о небольшой доле», но впоследствии «О2О Холдинг» может выкупить до 100% компании.

В рамках сделки, весь URent был оценен в 700 млн рублей, отметил один из собеседников издания.

Возможность аренды велосипедов и электросамокатов из URent будет интегрирована в приложение «Ситимобил», в результате чего оно станет «транспортным супераппом» (super app, суперприложение).

Представители Mail.ru Group, «Ситимобила» и URent отказались от комментариев РБК, представитель Сбербанка заявил, что «не комментирует рыночные слухи».

Головная компания URent — ООО «Юрентбайк.ру» — была зарегистрировано в начале 2018 года в Ставропольском крае Ольгой Стефанюк и Андреем Калининым. Сам сервис был запущен в конце того же года на юге страны. Выручка «Юрентбайк.ру» в 2019 году — 88 млн рублей, чистая прибыль — 10,9 млн рублей.

Весной 2019 года URent привлек 150 млн рублей от пула частных инвесторов, среди которых были создатели приложения «Сравни Такси» Андрей Азаров и Михаил Гейшерик. Компания планировала направить привлеченные средства на запуск сервиса в Москве и других крупных городах России.

Сейчас услуга аренды самокатов доступна пользователям более чем в 20 городах России, в том числе с лета этого года — в столице. К концу сезона пользователям сервиса будут доступны для аренды более 12 тысяч самокатов по всей стране, обещали представители URent.

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