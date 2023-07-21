Правкомиссия одобрила продажу российских активов Decathlon владельцу франшизы Mango

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу сети Decathlon в России владельцу франшизы Mango — компании АМР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статс-секретаря замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.
Французская спортивная сеть частично приостановила работу в России в марте 2022 года из-за логистических трудностей. В январе сообщалось о планах компании продать российский бизнес: общая сумма активов компании оценивалась в 13-15 млн рублей. В мае источники на рынке ритейла говорили, что покупателями бизнеса могут стать турецкая FLO Retailing и ливанская Azadea Group.
По словам Евтухова, документы по продаже комиссия рассмотрела на текущей неделе и приняла решение одобрить сделку. По ее условиям покупатель обязуется запустить работу 35 магазинов сети в России, а также восстановить около 1,4 тыс. рабочих мест.
«Мы не позволили ни "Декатлону", ни кому-либо еще из иностранных компаний, кто решил уйти, — продать бизнес частями и получить полную стоимость активов в обход закона», — сказал представитель Минпромторга.
По данным СПАРК, которые приводит агентство, гендиректором ООО «АРМ» выступает Вячеслав Мареев. В числе прочего, он является совладельцем в действующих бизнесах, связанных с арендой недвижимости (ООО «Антиб», ООО «Атрилэнд») и ресторанной деятельностью (ООО «Винегрет», ООО «Сыроварня Атриум»).
Фото на обложке: Al.geba /
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