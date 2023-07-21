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Правкомиссия одобрила продажу российских активов Decathlon владельцу франшизы Mango

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу сети Decathlon в России владельцу франшизы Mango — компании АМР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статс-секретаря замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

Правкомиссия одобрила продажу российских активов Decathlon владельцу франшизы Mango

Французская спортивная сеть частично приостановила работу в России в марте 2022 года из-за логистических трудностей. В январе сообщалось о планах компании продать российский бизнес: общая сумма активов компании оценивалась в 13-15 млн рублей. В мае источники на рынке ритейла говорили, что покупателями бизнеса могут стать турецкая FLO Retailing и ливанская Azadea Group.

По словам Евтухова, документы по продаже комиссия рассмотрела на текущей неделе и приняла решение одобрить сделку. По ее условиям покупатель обязуется запустить работу 35 магазинов сети в России, а также восстановить около 1,4 тыс. рабочих мест.

«Мы не позволили ни "Декатлону", ни кому-либо еще из иностранных компаний, кто решил уйти, — продать бизнес частями и получить полную стоимость активов в обход закона», — сказал представитель Минпромторга.

По данным СПАРК, которые приводит агентство, гендиректором ООО «АРМ» выступает Вячеслав Мареев. В числе прочего, он является совладельцем в действующих бизнесах, связанных с арендой недвижимости (ООО «Антиб», ООО «Атрилэнд») и ресторанной деятельностью (ООО «Винегрет», ООО «Сыроварня Атриум»).

Фото на обложке: Al.geba / Shutterstock

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