В России впервые за три года начало сокращаться мошенничество

В России впервые за три года зафиксировали снижение мошеннических операций — в январе их число упало на 4,6% относительно аналогичного периода 2024 года, сообщил «Коммерсанту» заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов. По его словам, в целом прирост мошенничества уменьшился с 38,2% в 2023 году до 6,8% в 2024 году.

По данным МВД, количество уголовных дел по статьям о мошенничестве увеличилось на 2,1% и достигло 32,9 тыс. Общая раскрываемость IT-преступлений достигла 23,2%, а непосредственно мошенничеств — 10,1%.

Совместные усилия. Такого результата удалось достичь в том числе благодаря взаимодействию МВД и ЦБ, между которыми налажен обмен данными в режиме реального времени, заявил Филиппов. Кроме того, практически исключен пропуск иностранного трафика с использованием подмены телефонных номеров, а банки могут приостанавливать на двое суток операции по переводу средств со счетов клиентов, заявил он.

В «МегаФоне» подтвердили снижение количества звонков с подменой номера: в январе 2024 года оператор заблокировал 36 млн таких звонков, а в январе 2025 года — 5,8 млн. В МТС отметили, что в январе количество мошеннических звонков снизилось на 8% по сравнению с декабрем 2024 года.

Сняли со счета. По словам Филиппова, ЦБ и МВД «совместно удалось оперативно взыскать с дропов — владельцев мошеннических счетов — 147 млн рублей неосновательного обогащения». Также на 13,5% за год увеличилась сумма наложенного ареста на денежные средства, поступившие на счета дропов,— с 23,9 млрд до 27,15 млрд рублей, добавил он.

19 февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ обяжет банки внедрить в свои приложения «спецкнопку». С ее помощью россияне смогут сообщить о мошенничестве. По ее мнению, сейчас это «не такая простая процедура», поэтому только треть пострадавших обращаются в компетентные органы.

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