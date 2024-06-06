Завершилась международная конференция о передовых пищевых технологиях Deep Food Tech 2024

4 июня в Центре событий РБК прошла Deep Food Tech 2024 — третья международная конференция, посвященная современной пищевой промышленности, от RB.RU и компании «ЭФКО». На протяжении всего дня гости могли слушать выступления спикеров, в том числе зарубежных — из Камеруна, Китая и ОАЭ, и пробовать разнообразную полезную еду от российских производителей. Для представителей бизнеса был организован отдельный деловой формат — Speed Dating.

По традиции открыл Deep Food Tech Conference исполнительный директор и член совета директоров «ЭФКО» Сергей Иванов. Забегая вперед скажем, что он также выступил модератором дискуссии на тему сладостей будущего, на которой объявил о том, что «ЭФКО» завершила сертификацию сладкого белка на территории Евразийского экономического союза и браззеин в скором времени появится на полках магазинов в составе таких продуктов, как мороженое, напитки, конфеты.

Помимо Сергея Иванова в основной программе выступили еще 10 спикеров. Среди них — директор НИИ СБМ Роспотребнадзора, д.б.н, профессор, академик РАН Вадим Говорун, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Станислав Дробышевский, профессор и нейрофизиолог биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Вячеслав Дубынин, профессор пищевой биохимии из Университета Яунде (Камерун) Юлиус Обен, к.б.н., доцент Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Алексеев, руководитель исследовательских и образовательных проектов Genotek Дмитрий Кривошеев, доцент Школы пищевых наук и инженерии питания Китайского сельскохозяйственного университета Пэн Синъюнь, врач-невролог трансляционной клиники медицины здорового долголетия, координатор направления «Нейронутрициология» Ассоциации и Института междисциплинарной медицины Анастасия Бадаева, руководитель R&D Novel foods Ашраф Кавва (ОАЭ), академик РАН, заведующая кафедрой химии природных соединений химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Донцова.

Гости конференции особенно отметили выступления Вячеслава Дубынина и Дмитрия Алексеева.

В панельной дискуссии «Сладости будущего: тренды, возможности, барьеры» приняли участие генеральный директор «ЭФКО» Евгений Ляшенко, академик и руководитель Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардт РАН Александр Макаров, директор по маркетингу IDS Borjomi Анна Федорина и академик РАН, заведующая кафедрой химии природных соединений химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Донцова.

На Deep Food Tech Conference также работала полюбившаяся многим гостям «Аллея еды будущего». В этом году свою продукцию представили 12 производителей альтернативных и функциональных продуктов. Так, Hi! (бренд «ЭФКО») угощал посетителей разными блюдами из растительного мяса, а также мороженым и конфетами на основе браззеина, а PRANA food — овощными, фруктовыми и ягодными коктейлями. Подробнее о всех участниках аллеи писали здесь.

Для стартапов и компаний из фудтеха был организован отдельный формат — Speed Dating. За короткое отведенное время участники должны были презентовать себя другу другу, а после — менять собеседника. Speed Dating — это возможность найти полезные контакты и партнеров. Всего в нем приняли участие 40 человек.

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