Fabula AI разработала встраиваемый в мессенджеры детектор дипфейков

Fabula AI разработала встроенный в мессенджеры детектор дипфейков. Сервис на базе ИИ может фильтровать весь входящий контент. Инструмент платный и доступен по подписке, бесплатно предоставляется лимитированное количество проверок.
Стартап Fabula AI разработал детектор дипфейков, который встраивается в мессенджеры и социальные сети. Об этом RB.RU рассказал представитель компании.
Детектор фильтрует весь входящий фото и видеоконтент и сигнализирует пользователю о присутствии дипфейка.
Рядовым пользователям бесплатно доступны три проверки ежедневно, далее по подписке — 99 рублей в месяц. Компаниям не предоставляется бесплатный лимит.
Сервис находится на последнем этапе тестирования. Официальная версия будет доступна к использованию во второй половине 2024 года.
Fabula AI — мультиплатформенное приложение для создания и редактирования изображений при помощи нейросетей. В январе 2024 года стартап привлек 5 млн рублей от стендап-комика Евгения Чебаткова.
Фото на обложке: Tero Vesalainen /
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