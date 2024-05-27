Fabula AI разработала встраиваемый в мессенджеры детектор дипфейков

Fabula AI разработала встроенный в мессенджеры детектор дипфейков. Сервис на базе ИИ может фильтровать весь входящий контент. Инструмент платный и доступен по подписке, бесплатно предоставляется лимитированное количество проверок.

Стартап Fabula AI разработал детектор дипфейков, который встраивается в мессенджеры и социальные сети. Об этом RB.RU рассказал представитель компании.

Детектор фильтрует весь входящий фото и видеоконтент и сигнализирует пользователю о присутствии дипфейка.

Рядовым пользователям бесплатно доступны три проверки ежедневно, далее по подписке — 99 рублей в месяц. Компаниям не предоставляется бесплатный лимит.

Сервис находится на последнем этапе тестирования. Официальная версия будет доступна к использованию во второй половине 2024 года.

Fabula AI — мультиплатформенное приложение для создания и редактирования изображений при помощи нейросетей. В январе 2024 года стартап привлек 5 млн рублей от стендап-комика Евгения Чебаткова.

Фото на обложке: Tero Vesalainen / Shutterstock