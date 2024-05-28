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В России намерены ввести уголовную ответственность за дипфейки

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России намерены ввести наказание за незаконное использование изображения или голоса, а также биометрических данных граждан. Поправки могут включить в статьи о клевете, краже, мошенничестве и вымогательстве. Соответствующий законопроект внесет на этой неделе в Госдуму глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. С документом ознакомились «Известия».

В России намерены ввести уголовную ответственность за дипфейки

В зависимости от статьи виновным будет грозить штраф до 1,5 млн рублей или в размере иного дохода за период до двух лет, или лишение свободы на срок до семи лет.

Есть много примеров, когда люди остаются без всего из-за подделок их голоса. Поэтому в УК предлагается предусмотреть современные реалии, — пояснил Ярослав Нилов.

При этом, по словам зампреда комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олега Матвейчева, пока само понятие «дипфейк» не внесено в законодательство. Чтобы ввести его в законодательство, нужно четко прописать его научно обоснованную формулировку, отметил он.

Минцифры планирует создать платформу для выявления дипфейков, созданных с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Когда планируется запуск платформы и кто будет ее разрабатывать, не сообщается.

Пока дипфейки выявляют вручную криминалисты и специалисты по информационной безопасности при анализе конкретного видео. Они смотрят на наличие муара (волнообразный узор, которого нет на объекте съемки и который возникает из-за наложения одного изображения на другое и расположения пикселей на матрице) вокруг изображений, дрожание, запаздывание речи, склейки, нарушение потоков аудиозаписи и особенности гистограмм.

Фото на обложке: Unsplash

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