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Минцифры займется созданием системы для выявления дипфейков

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Минцифры планирует создать платформу для выявления дипфейков, созданных с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя министерства.

Минцифры займется созданием системы для выявления дипфейков

Такое поручение ведомству дал премьер Михаил Мишустин после состоявшейся в конце декабря 2023 года стратегической сессии, посвященной нацпроекту «Экономика данных».

Когда планируется запуск платформы и кто будет ее разрабатывать, не сообщается.

В настоящее время дипфейки выявляют вручную криминалисты и специалисты по информационной безопасности при анализе конкретного видео. Они смотрят на наличие муара (волнообразный узор, которого нет на объекте съемки и который возникает из-за наложения одного изображения на другое и расположения пикселей на матрице) вокруг изображений, дрожание, запаздывание речи, склейки, нарушение потоков аудиозаписи и особенности гистограмм.

Опрошенные газетой эксперты полагают, что IT-система позволила бы выявлять в видео и изображениях неестественные изменения или аномалии, однако логичнее было бы находить не внешние признаки дипфейка, а использовать конкретную методику создания контента, то есть «детектировать» конкретную технологию.

Одним из вероятных решений рынок называет поискового робота (краулера), который будет сканировать видео, проверять его уникальность и вероятность того, что оно сгенерировано.

Фото на обложке: Unsplash

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