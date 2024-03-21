Минцифры займется созданием системы для выявления дипфейков

Минцифры планирует создать платформу для выявления дипфейков, созданных с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя министерства.

Такое поручение ведомству дал премьер Михаил Мишустин после состоявшейся в конце декабря 2023 года стратегической сессии, посвященной нацпроекту «Экономика данных».

Когда планируется запуск платформы и кто будет ее разрабатывать, не сообщается.

В настоящее время дипфейки выявляют вручную криминалисты и специалисты по информационной безопасности при анализе конкретного видео. Они смотрят на наличие муара (волнообразный узор, которого нет на объекте съемки и который возникает из-за наложения одного изображения на другое и расположения пикселей на матрице) вокруг изображений, дрожание, запаздывание речи, склейки, нарушение потоков аудиозаписи и особенности гистограмм.

Опрошенные газетой эксперты полагают, что IT-система позволила бы выявлять в видео и изображениях неестественные изменения или аномалии, однако логичнее было бы находить не внешние признаки дипфейка, а использовать конкретную методику создания контента, то есть «детектировать» конкретную технологию.

Одним из вероятных решений рынок называет поискового робота (краулера), который будет сканировать видео, проверять его уникальность и вероятность того, что оно сгенерировано.

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