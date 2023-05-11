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Эксперты выяснили стоимость услуг по созданию дипфейк-видео в даркнете

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Стоимость одной минуты дипфейк-ролика в даркнете начинается от $300, выяснили специалисты «Лаборатории Касперского». Компания проанализировала несколько форумов в даркнете, как русскоязычных, так и международных, и выяснила, как устроен рынок таких услуг.

Эксперты выяснили стоимость услуг по созданию дипфейк-видео в даркнете

Судя по опубликованным сообщениям, стоимость создания одной минуты такого видео составляет от $300 до $20 тыс. в зависимости от сложности материала. Такие видео могут служить разным целям: от политических манипуляций до кибербулинга и мести, отмечают в «Лаборатории Касперского».

Для создания профессионального убедительного ролика сегодня требуются высокие компетенции и современное ПО. При этом спрос существенно превышает предложение.

Криптофрод

Использование так называемых криптостримов или фальшивых розыгрышей криптовалют является распространенной скам-схемой. Злоумышленники берут старые видео со знаменитостями и запускают на их основе онлайн-трансляции, где от лица известной личности просят перевести криптовалюту и обещают многократную прибыль.

Ролики порнографического характера

В даркнете предлагают не только услуги по созданию таких видео, но и разрабатывают инструкции по их генерации. Как правило, ролики порнографического характера используются для шантажа или преследования.

Заставь искусственный интеллект самообучаться и совершенствоваться – выбирай онлайн-курсы в каталоге курсов по машинному обучению.

В конце прошлого года сообщалось, что технологию распознавания лжи и дипфейк-видео разрабатывает НИУ ИТМО.

Фото на обложке: metamorworks / Shutterstock

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