Эксперты выяснили стоимость услуг по созданию дипфейк-видео в даркнете

Стоимость одной минуты дипфейк-ролика в даркнете начинается от $300, выяснили специалисты «Лаборатории Касперского». Компания проанализировала несколько форумов в даркнете, как русскоязычных, так и международных, и выяснила, как устроен рынок таких услуг.
Судя по опубликованным сообщениям, стоимость создания одной минуты такого видео составляет от $300 до $20 тыс. в зависимости от сложности материала. Такие видео могут служить разным целям: от политических манипуляций до кибербулинга и мести, отмечают в «Лаборатории Касперского».
Для создания профессионального убедительного ролика сегодня требуются высокие компетенции и современное ПО. При этом спрос существенно превышает предложение.
Криптофрод
Использование так называемых криптостримов или фальшивых розыгрышей криптовалют является распространенной скам-схемой. Злоумышленники берут старые видео со знаменитостями и запускают на их основе онлайн-трансляции, где от лица известной личности просят перевести криптовалюту и обещают многократную прибыль.
Ролики порнографического характера
В даркнете предлагают не только услуги по созданию таких видео, но и разрабатывают инструкции по их генерации. Как правило, ролики порнографического характера используются для шантажа или преследования.
В конце прошлого года сообщалось, что технологию распознавания лжи и дипфейк-видео разрабатывает НИУ ИТМО.
Фото на обложке: metamorworks /
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