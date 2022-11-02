Роскомнадзор протестирует технологию распознавания лжи и поиска дипфейков

Специалисты НИУ ИТМО разрабатывают для подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) технологию распознавания лжи и поиска дипфейков по видеозаписи, узнал «Коммерсантъ».
Сервис получил название Expert, он работает на основе искусственного интеллекта, с помощью него можно будет проверять видеозаписи выступлений на предмет лжи и манипуляций, а также оперативно выявлять дипфейки.
Дипфейк (deepfake) — способ синтеза данных, позволяющий заменять в оригинальных видеороликах элементы изображения. С помощью технологии создаются фейковые видеозаписи с заявлениями известных личностей, в том числе политиков.
В ИТМО газете сообщили, что Expert проводит анализ видео или аудио и оценивает уверенность, уровень внутренней и внешней агрессии, конгруэнтность (уровень согласованности информации, которая передается вербальным и невербальным способом) и противоречивость, сравнивает слова с научными статьями и высказываниями других специалистов.
Сейчас система заточена на работу с английским языком, доработка для получения текста из речи на русском языке находится «в ближайших планах», сообщил руководитель научно-исследовательской лаборатории «Когнитивная невербалика» НЦКР ИТМО Олег Басов.
Фото на обложке: Unsplash
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