Большинство пользователей не могут отличить дипфейк от настоящей фотографии

Более 60% россиян не могут отличить изображения, сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ), от настоящих фотографий. Такой вывод сделали аналитики MWS AI на основе исследования, проведенного среди 1,6 тыс. человек. Русбейс ознакомился с результатами.

Методика. В исследовании предлагалось 10 снимков, среди которых четыре созданы ИИ. Три из четырех представленных изображений сгенерированы на основе глубоко специализированных нейросетей, предназначенных для генерации дипфейков, в то время как четвертое изображение было сгенерировано с помощью обыкновенной языковой модели, использующей текстовые описания.

Оценка дипфейков. Результаты показали, что изображения, созданные с помощью обычной модели, распознаются как фейковые в 76% случаев. В то же время, распознавание портретов, сгенерированных специализированными нейросетями, оказалось значительно хуже — менее 40% респондентов правильно идентифицировали такие дипфейки. Один снимок был принят за реальное фото 81% участников опроса.

Ошибки в реальных фото. Большинство опрошенных также ошибочно отнесли три из шести реальных фотографий к категории искусственно созданных. Различия в результатах между пользователями, часто взаимодействующими с ИИ, и теми, кто ранее не использовал подобные технологии, были минимальными — всего 1–2%.

В начале апреля Русбейс писал, что разработчик ИИ-генератора изображений Midjourney выпустил свою первую за долгое время новую модель под названием V7. Полностью переработанная версия с несколькими режимами и новыми инструментами уже доступна пользователям.

Фото на обложке: Tero Vesalainen / Shutterstock / FOTODOM