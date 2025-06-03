Большинство пользователей не могут отличить дипфейк от настоящей фотографии
Более 60% россиян не могут отличить изображения, сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ), от настоящих фотографий. Такой вывод сделали аналитики MWS AI на основе исследования, проведенного среди 1,6 тыс. человек. Русбейс ознакомился с результатами.
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Методика. В исследовании предлагалось 10 снимков, среди которых четыре созданы ИИ. Три из четырех представленных изображений сгенерированы на основе глубоко специализированных нейросетей, предназначенных для генерации дипфейков, в то время как четвертое изображение было сгенерировано с помощью обыкновенной языковой модели, использующей текстовые описания.
Оценка дипфейков. Результаты показали, что изображения, созданные с помощью обычной модели, распознаются как фейковые в 76% случаев. В то же время, распознавание портретов, сгенерированных специализированными нейросетями, оказалось значительно хуже — менее 40% респондентов правильно идентифицировали такие дипфейки. Один снимок был принят за реальное фото 81% участников опроса.
Ошибки в реальных фото. Большинство опрошенных также ошибочно отнесли три из шести реальных фотографий к категории искусственно созданных. Различия в результатах между пользователями, часто взаимодействующими с ИИ, и теми, кто ранее не использовал подобные технологии, были минимальными — всего 1–2%.
- В начале апреля Русбейс писал, что разработчик ИИ-генератора изображений Midjourney выпустил свою первую за долгое время новую модель под названием V7. Полностью переработанная версия с несколькими режимами и новыми инструментами уже доступна пользователям.
Фото на обложке: Tero Vesalainen / Shutterstock / FOTODOM
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