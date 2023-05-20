Пастбища на Крайнем Севере и кофейная мука — какие решения предложили эксперты DeepFoodTech 2023

Рассказываем, какие актуальные вопросы и проблемы были подняты на DeepFoodTech 2023, кто презентовал свою продукцию на «Аллее еды будущего» и как прошло b2b-общение в формате speed-dating.

На участие в конференции было подано свыше 800 заявок, из которых очно было зарегистрировано 300 человек. Спикерами выступили 11 российских и международных экспертов из Бразилии, Индии и Африки.

Открыл конференцию исполнительный директор «ЭФКО» Сергей Иванов. Он начал мероприятие с обсуждения глобальных трендов, которые будут определять рынок продовольствия в следующее десятилетие.

Выступление Сергея Иванова

Главный вопрос, который задавал тон всей конференции, — «Как накормить 10 миллиардов человек?»

По словам Сергея Иванова, питание всего населения делится на две части — «городская» диета, где жители потребляют 3,5 тысячи калорий в день, тысяча из которых являются «пустыми», и «аграрная». Жители, которые питаются по второму типу, потребляют не более 1,5 тысяч калорий и их рацион намного более скуден.

В ближайшие десять лет определять глобальную продовольственную повестку будут именно те миллиарды жителей, которые питаются по «аграрной» диете. Иванов приводит данные ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций которая дает прогноз на увеличение спроса на еду на 50% к 2050 году.

Ключевые барьеры для удовлетворения спроса на продовольствие: нехватка земли, воды, подходящего для сельского хозяйства климата и уничтожение биоразнообразия.

Важное значение Иванов придает и «зеленой» революции, произошедшей в 20 веке и позволившей четырем миллиардам человек перейти на «городскую» диету.

Однако эта «зеленая» революция сильно повлияла на экологию:

30% выбросов парниковых газов генерирует продовольственная система,

Уничтожено 2 млрд га лесов,

Деградация почв,

Уничтожение биоразнообразия — шестое массовое вымирание видов.

Переходя к ключевой теме своего выступления, Сергей Иванов назвал и определяющие развитие тенденции:

Рост спроса на еду,

Увеличение нагрузки на единицу природы,

Изменения климата,

Здоровая диета для «городских»,

Появление прорывных технологий в еде.

Продолжило конференцию выступление Темитопе Адегоройе, управляющего партнера Sahel Consulting. Спикер посвятил свою речь ключевым проблемам Нигерии как зеркала всей Африки, связанным с продовольствием.

Выступление Темитопе Адегоройе

По словам Темитопе, сейчас ключевой задачей всего континента является производство такого количества продовольствия, чтобы прокормить все население и стать независимым регионом.

Решением данной задачи Темитопе назвал развитие технологий, переход к актуальным способам и инструментам земледелия, а также создание инфраструктуры.

Переходя к первостепенным целям, предприниматель акцентировал внимание на важности сокращения потерь после сбора урожая. Так, по его словам, на сегодняшний день в Нигерии после сбора теряется 25% пшеницы и 40% от всего количества овощей.

Еще одним спикером из Африки стал Олмо Молла основатель и CEO COFFEE RESURRECT — производит и экспортирует кофе из Эфиопии.

Выступление Олмо Молла

Кофейный бизнес — важная часть экономики Эфиопии, но при этом он сильно вредит окружающей среде.

Решение Олмо видит в развитии технологий переработки — из кофейных отходов, к примеру, можно изготавливать муку и масло, более питательные, чем многие аналоги. По словам предпринимателя, грамотное использование кофейных отходов может решить проблему голода в Африке. Свое выступление спикер закончил фразой «Вы можете не пить кофе, но вы можете его есть».

Продолжила серию выступлений Элизабет Сантин, независимый консультант по R&D и устойчивому развитию, сооснователь I See inside Institute. Речь Элизабет была посвящена актуальным трендам и проблемам животноводства в Бразилии.

Выступление Элизабет Сантин

Производство животного мяса оказывает серьезное влияние на климат, однако существует множество способов сократить вред. Элизабет предлагает полностью отказаться от антибиотиков, улучшать качество почвы (так как от питания животных зависит количество выделяемых в атмосферу газов), а также использовать технологии, для мониторинга ситуации и сокращения уровня смертности животных.

В целом, особое внимание в своей речи уделила именно отказу от антибиотиков — по ее словам, производители используют их бездумно, даже тогда, когда они никак не могут решить проблему.

Будущее продовольственного развития, по мнению Элизабет, за сочетанием животноводства и производства лабораторного мяса.

Чуть позже о разработке и производстве клеточного мяса рассказал Данил Маклаков, основатель steMeat. Его компания одна из немногих, кто развивает эту сферу в России. SteMeat, по словам Маклакова, удалось удешевить ключевой компонент для производства, фетальную сыворотку, в несколько десятков раз — с 500 тысяч (стоимость у западных конкурентов) до двух тысяч рублей.

Выступление Данила Маклакова

Данил также рассказал о других ключевых отличиях его проекта от конкурентов — так, исследователи компании выводят не только мышечные ткани, но и жир, что позволяет буквально синтезировать полноценный стейк. На рынок компания планирует выйти уже в 2025 году, сейчас проект проходит сертификацию.

Свои мысли о том, как накормить 1,5 миллиарда человек в Индии, озвучил Динеш Чохан, вице-президент и руководитель партнерской программы DeHaat. DeHaat — это b2f-платформа, которая предоставляет комплексную инфраструктуру для взаимодействия производителей и бизнеса.

Выступление Динеша Чохана

Динеш считает, что в агрокультуру страны необходимо внедрять инновационные технологии, особо он выделил дроны, блокчейн и мобильные приложения.

Запомнилась участникам речь Ринальдо Маллямова, который предложил использовать территории Крайнего Севера в качестве продовольственной опорой России.

Владелец проекта Кочевые фермы «RINa el DER», консультант по работе с животными и птицами по созданию экосистем пастбищ, провел множество исследований и экспериментов. Один из самых важных — воссоздание местной исторической экосистемы, своеобразное «возвращение к истокам». Именно полная экосистемная цепочка, по словам Маллямова, позволяет минимизировать и максимально удешевить человеческий труд.

Выступление Ринальдо Маллямова

Часть выступления эксперт посвятил непосредственно Арктике. В своей речи он подчеркнул, что этот регион и так уже является центром притяжения и кормления для всех птиц, а полярный день с незаходящим солнцем и стремительное смягчение климата могут стать мощнейшими драйверами освоения региона под животноводство.

Другим направлением выступлений на конференции стали научные доклады. Так, об итогах своих совместных с «ЭФКО» двухлетних исследований в области аутофагии и клеточного питания рассказал директор НИИФХБ имени А.Н.Белозерского и Института функциональной геномики МГУ имени М.В.Ломоносова Петр Сергиев.

Сергиев поделился, что его команде удалось создать систему высокопроизводительного скрининга активаторов аутофагии, основанную на клеточных структурах. Сейчас ведется поиск активаторов самообновления в нескольких направлениях.

Выступление Петра Сергиева

Цель нового проекта «ЭФКО» и МГУ — разработка линейки препаратов, запускающих в человеке процесс регенерации на внутриклеточном уровне.

Следующим выступил Сергей Портнов, генеральный директор «Биопрактики». Его рассказ был посвящен семилетним исследованиям технологии синтеза микробного кормового белка из природного газа.

Выступление Сергея Портнова

Про инструменты развития зеленой агробиотехнологии рассказала Надежда Орлова, руководитель экспертной группы компании «Иннопрактика», руководитель отдела экономики инноваций в сельском хозяйстве Института аграрных исследований ВШЭ.

Выступление Надежды Орловой

Эксперт уделила внимание промышленной революции 4.0, новым ценностным ориентирам молодого поколения, политико-экономическим и структурным вызовам, новым кросс-отраслевым технологиям.

Завершило конференцию выступление Дмитрия Алексеева, научного директора Университета образовательной медицины. Дмитрий рассказал о проведенном, совместно с «ЭФКО», эксперименте, целью которого было выяснить можно ли повлиять на здоровье людей просветительской деятельностью.

Алексеев поделился краткими результатами: в эксперименте приняли участие 660 человек, из которых 350 сдали за свой счет анализы для проверки здоровья. После 12 недель общения в мини-группах и изучения образовательных материалов, второй анализ сдали 25% от 350 респондентов. Анализы показали улучшение показателей на 77%.

Выступление Дмитрия Алексеева

Эксперт заявил, что видит в проекте потенциал и призвал участников конференции присоединиться к нему.

Параллельно с выступлениями экспертов, на DeepFoodTech 2023 весь день работала «Аллея еды будущего». Участники конференции могли продегустрировать блюда из растительного мяса Hi!, попробовать черный ферментированный чеснок от «КЕН-КО», рецепт приготовления которого насчитывает более пяти тысяч лет.

Стартап «DoЕду» познакомил гостей конференции с мясом, птицей, и овощами, приготовленными по технологии су-вид. Про другие необычные проекты на «Аллее еды будущего» мы рассказали здесь.

Стенд бренда Hi!

Любая отраслевая конференция — это всегда мощный инструмент для нетворкинга. А чтобы стартапы и инвесторы могли наладить деловые связи, на DeepFoodTech 2023 были организованы b2b-переговоры в формате speed-dating.

«Быстрые свидания» проходили в два этапа, каждый по часу. Всего было 10 пар участников, на общее с каждым давалось по четыре минуты. Для удобства общения, каждый участник получил специальный буклет с контактными данными всех других членов переговоров.

Speed-dating

Всего в speed-dating приняли участие 40 человек.

Все фотографии уже можно посмотреть по ссылке. Будем рады видеть вас на наших будущих конференциях!

Видеозапись всей программы выступлений будет позже, мы сделаем анонс про это в Telegram-чате DeepFoodTech https://t.me/deepfoodtech