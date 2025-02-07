DeepSeek предупредила о распространении дезинформации о своем чат-боте

Руководство китайской нейросети DeepSeek предупредило пользователей чат-бота о распространении дезинформации о нем. Заявление компании опубликовано на ее странице в соцсети WeChat, передает Radio Free Asia.

«В последнее время фейковые аккаунты, созданные от лица DeepSeek, а также безосновательная информация [о сервисе] вводят общественность в заблуждение. <...> Пожалуйста, идентифицируйте любую информацию, которая размещена на неофициальном или личном аккаунте, поскольку она не отражает точку зрения компании», — говорится в заявлении DeepSeek.

Там также сказано, что все официальные аккаунты DeepSeek зарегистрированы только в WeChat, RedNote (Xiaohongshu) и соцсети X Илона Маска. Какая именно недостоверная информация распространяется о чат-боте, в заявлении не уточняется.

Radio Free Asia отметило, что DeepSeek выпустила предупреждение на фоне ограничений в отношении чат-бота, принятых руководством ряда стран и частных компаний. Правительства обеспокоены нарушениями защиты персональных данных пользователей DeepSeek, а также ее связями с властями Китая.

4 февраля Bloomberg сообщил, что Австралия запретила использовать DeepSeek в государственных системах и устройствах по соображениям нацбезопасности. Ограничения против китайской нейросети также были введены в Италии, США, Южной Корее и на Тайване.

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