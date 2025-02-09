Южнокорейские компании запрещают сотрудникам использовать DeepSeek

Крупнейшие компании Южной Кореи запрещают своим работникам использовать китайскую нейросеть DeepSeek R1 по соображениям безопасности. Ранее ряд южнокорейских министерств ограничили доступ к сервису на рабочих компьютерах.

Как сообщает The Korea Times, в пятницу Hyundai Motor Group уведомила сотрудников и руководителей о запрете использовать DeepSeek R1 из-за угрозы утечки конфиденциальных данных.

К китайской платформе запрещено подключаться работникам ключевых подразделений группы, таких как Hyundai Motor, Kia, Hyundai Mobis и Hyundai Glovis.

По данным источников газеты, сотрудникам других местных IT-гигантов, таких как Samsung Electronics, LG Electronics и SK Hynix, также запрещено использовать китайскую нейросеть на рабочих устройствах.

В список южнокорейских организаций, запретивших доступ к DeepSeek, входят основные банковские группы страны — KB, Shinhan, Hana и Woori.

«Этот шаг является частью наших упреждающих мер против потенциальных утечек данных в Китай», — рассказал изданию представитель IT-индустрии Южной Кореи. Компании планируют придерживаться этой политики, пока опасения вокруг безопасности DeepSeek не будут полностью развеяны.

Ранее сразу несколько южнокорейских министерств запретили своим сотрудникам использовать китайского чат-бота по соображениям безопасности — иностранных дел, торговли и обороны.

Руководство нейросети предупредило пользователей о распространении дезинформации о DeepSeek. Компания сделала заявление на фоне ограничений, принятых в Австралии, Италии, США, Южной Корее и на Тайване.

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