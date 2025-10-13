ИИ-модели из Китая чаще использует бизнес в России

Чаще всего российские организации выбирают открытые ИИ-модели из Китая для внедрения в бизнес-процессы, свидетельствуют данные МТС Web Services. Следом идут решения из США, а на третьем месте — собственные модели МТС Web Services, включая линейку Cotype.

Рынок определился с ИИ-предпочтениями

Результаты анализа показывают, что российский рынок искусственного интеллекта постепенно выстраивает собственную иерархию предпочтений. Наибольший интерес компании проявляют к открытым решениям, которые можно адаптировать под внутренние задачи и инфраструктуру. Именно такие модели, в первую очередь китайского происхождения, заняли лидирующие позиции по числу внедрений и стали основой для корпоративных проектов.

Лидерство китайских разработок подтверждает и независимый рейтинг платформы Chatbot Arena (также известна под названием LMArena), который считается одной из самых авторитетных систем оценки ИИ. По данным на 8 октября в топ-3 Chatbot Arena вошли китайские модели Qwen3 (разработчик — Alibaba), GLM-4.6 (Zhipu AI) и DeepSeek, закрепив за Китаем статус одного из центров мирового лидерства в области искусственного интеллекта.

Американские системы сохраняют технологическое превосходство

На втором месте в рейтинге МТС Web Services — открытые модели из США. Ключевые игроки — ChatGPT (OpenAI), Claude Sonnet (Anthropic) и Gemini (Google). Эти решения остаются эталоном по качеству генерации и точности ответов, однако теряют позиции в корпоративных внедрениях из-за ограничений доступа и сложных условий лицензирования.

Российские ИИ-модели укрепляют позиции

На третьем месте в рейтинге МТС Web Services — собственные разработки компании, включая линейку Cotype, созданную для корпоративных задач. Модели применяются для автоматизации документооборота, интеграции в чат-боты и внутренние поисковые системы.

По данным МТС Web Services, наиболее активно искусственный интеллект внедряют ИТ-компании, ритейл и промышленность, а также финансовые организации, девелоперы и медицинские структуры.

Контекст

Рынок искусственного интеллекта в России быстро переходит от пилотных проектов к промышленным внедрениям. Китайские open-source решения становятся приоритетными благодаря доступности и возможности локального развертывания, тогда как американские продукты постепенно теряют долю из-за геополитических ограничений. Отечественные компании развивают собственные ИИ, адаптированные под инфраструктуру и требования корпоративных клиентов.

