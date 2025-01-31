Bloomberg: США расследуют возможное нарушение санкций разработчиками DeepSeek

Власти США начали расследование в отношении DeepSeek — разработчиков китайской нейросети подозревают в покупке чипов Nvidia в обход американских ограничений. Об этом сообщили осведомленные источники Bloomberg.

По их словам, расследование ведут сотрудники Белого дома и ФБР. Они пытаются выяснить, могла ли DeepSeek приобрести чипы Nvidia, экспорт которых в Китай был запрещен в начале января, через посредников в Сингапуре.

В DeepSeek и Белом доме на запросы Bloomberg не ответили, а представитель ФБР отказался от комментариев. В Nvidia агентству сообщили, что настаивают на том, чтобы ее партнеры соблюдали законы. Если в Nvidia получат информацию об обратном, то будут действовать соответствующим образом, подчеркнули там.

Ранее кандидат на пост главы Минторга США Говард Лютник не исключил, что DeepSeek могла обойти экспортный контроль США. «Чипы Nvidia, которые они закупили тоннами, найдя способы обхода [ограничений], лежат в основе их модели DeepSeek», — сказал он на слушаниях в сенате.

На этой неделе DeepSeek обогнала ChatGPT от OpenAI по популярности в американском сегменте онлайн-магазина App Store, вызвав ажиотаж на американском фондовом рынке — упали акции многих технокомпаний, включая Nvidia.

29 января источники Bloomberg заявили, что Microsoft заподозрила создателей DeepSeek в незаконном получении данных OpenAI. По словам собеседников, американская компания начала расследовать возможную утечку.