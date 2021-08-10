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Инвесторы назвали десять самых перспективных направлений в DeepTech

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Фонд Phystech Ventures представил аналитический обзор Deeptech Outlook 2021, согласно данным которого инвестиции в DeepTech показали четырехкратный рост в период с 2016 по 2020 годы. За последний год в отрасль в мире было проинвестировано более $60 млрд.

Инвесторы назвали десять самых перспективных направлений в DeepTech

Инвесторы фонда также выделили десять наиболее перспективных технологических направлений в 2021 году:

  • искусственный интеллект и машинное обучение,
  • квантовые технологии,
  • кибербезопасность,
  • генетика и биоинформатика,
  • нейробиология,
  • энергетика,
  • mobility,
  • космические технологии,
  • фудтех,
  • агротех. 

«Ряд сегментов deeptech находится на пороге больших изменений. В 2021 мы стали свидетелями первого редактирования генома человека, в результате чего капитализация биотехнологических компаний Intellia и CRISPR Therapeutics превысила отметку в $10 млрд. PsiQuantum, IonQ и ArQit стали первыми квантовыми единорогами. Starlink, OneWeb и Amazon планируют в 20 раз увеличить количество спутников Земли. Мы верим в науку как основной движущий фактор инноваций», — сообщил партнер и основатель Phystech Ventures Петр Лукьянов. 

Венчурные и корпоративные инвестиции в искусственный интеллект и машинное обучение достигли $73 млрд в 2020 году. А первый квартал 2021 года и вовсе стал рекордным по количеству вложений — за три месяца было инвестировано $20,1 млрд.

Также в 2021 году появились первые квантовые единороги — PsiQuantum, IonQ и ArQit. Эксперты ожидают роста физических реализаций квантовых процессоров, новых типов кубитов и разработки высокоуровневого программного обеспечения. По прогнозам, рынок квантовых вычислений достигнет $7,3 млрд к 2025 году.

Рынок беспилотников достиг в прошлом году $50 млрд. Стартапы привлекли почти $4 млрд за первую половину 2021 года. В этом секторе среди перспективных направлений выделяются беспилотные летательные аппараты, системы с автономным управлением, системы с несколькими роботами и проекты по развитию инфраструктуры. В качестве топ-3 историй успеха в этом сегменте в 2021 году инвесторы выделили Cruise, Joby Aviation и Plus.

В космических технологиях инвесторы подчеркивают направления, связанные с двигательными установками космических аппаратов и технологиями ввода-вывода их с орбиты. Сейчас около 60% всех неудач при запуске приходится именно на неполадки в двигательных установках.

Об исследовании

Анализ и оценка инвестиционной активности проводились в июне-июле 2021 года и охватили развитие deeptech за последние 10 лет. В рамках исследования команда опиралась на индустриальные отчеты и базы данных (Pitchbook, CB Insights, Scopus, Google Patents), а также мнения инсайдеров и внутреннюю аналитику. Полное исследование доступно по ссылке.

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Фото: Unsplash

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