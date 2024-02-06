«Делимобиль» привлек в ходе IPO на Мосбирже 4,2 млрд рублей

Оператор каршеринга «Делимобиль» привлек 4,2 млрд рублей, IPO на Московской бирже прошло по верхней границе диапазона, или по 265 рублей.

Как отметили в компании, доля институциональных инвесторов и физлиц в общем объеме размещения поделены примерно поровну. В результате IPO рыночная капитализация компании составит 46,6 млрд рублей.

Доля акций в свободном обращении составила 9% вместо предполагаемых ранее 10%. Торги бумагами на Мосбирже стартуют около 11:00 (мск) 7 февраля.

Гендиректор компании Елена Бехтина напомнила, что «Делимобиль» стал первым оператором каршеринга, разместившим акции на Мосбирже, а также первым IPO в России в 2024 году.

Накануне стало известно, что «Делимобиль» увеличил размер IPO до 4,2 млрд рублей, хотя до этого компания планировала базовый размер не более 3 млрд рублей. Причиной стал повышенный интерес институциональных инвесторов.

«Делимобиль» в 2023 году вышел на чистую прибыль, за девять месяцев 2023 года она составила 1,4 млрд рублей, отмечается в материалах компании. Выручка в 2020–2022 годах увеличилась в 2,4 раза, при этом только за девять месяцев 2023 года показатель увеличился в 1,3 раза, до 14,5 млрд рублей относительно 2022 года. EBITDA выросла в 1,7 раза, рентабельность по EBITDA составила 31%.

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