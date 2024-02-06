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«Делимобиль» привлек в ходе IPO на Мосбирже 4,2 млрд рублей

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Оператор каршеринга «Делимобиль» привлек 4,2 млрд рублей, IPO на Московской бирже прошло по верхней границе диапазона, или по 265 рублей.

«Делимобиль» привлек в ходе IPO на Мосбирже 4,2 млрд рублей

Как отметили в компании, доля институциональных инвесторов и физлиц в общем объеме размещения поделены примерно поровну. В результате IPO рыночная капитализация компании составит 46,6 млрд рублей.

Доля акций в свободном обращении составила 9% вместо предполагаемых ранее 10%. Торги бумагами на Мосбирже стартуют около 11:00 (мск) 7 февраля.

Гендиректор компании Елена Бехтина напомнила, что «Делимобиль» стал первым оператором каршеринга, разместившим акции на Мосбирже, а также первым IPO в России в 2024 году.

  • Накануне стало известно, что «Делимобиль» увеличил размер IPO до 4,2 млрд рублей, хотя до этого компания планировала базовый размер не более 3 млрд рублей. Причиной стал повышенный интерес институциональных инвесторов.
  • «Делимобиль» в 2023 году вышел на чистую прибыль, за девять месяцев 2023 года она составила 1,4 млрд рублей, отмечается в материалах компании. Выручка в 2020–2022 годах увеличилась в 2,4 раза, при этом только за девять месяцев 2023 года показатель увеличился в 1,3 раза, до 14,5 млрд рублей относительно 2022 года. EBITDA выросла в 1,7 раза, рентабельность по EBITDA составила 31%.

Фото на обложке: Teacher Photo / Shutterstock

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