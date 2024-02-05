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«Делимобиль» увеличил размер IPO до 4,2 млрд рублей

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Оператор каршеринга «Делимобиль» увеличил размер запланированного IPO до 4,2 млрд рублей. Причиной стал повышенный спрос со стороны инвесторов, говорится в сообщении на сайте компании.

«Делимобиль» увеличил размер IPO до 4,2 млрд рублей

В компании отметили, что фиксируют повышенный спрос в ходе сбора заявок со стороны институциональных инвесторов.

«Компания приняла решение об увеличении размера Предложения до 4,2 млрд рублей, включая Акции, составляющие объем возможной стабилизации в размере до 15% размера Предложения», — говорится в сообщении.

По словам генерального директора «Делимобиля» Елены Бехтиной, активность инвесторов говорит о результативной бизнес-модели компании, а также о перспективе потенциально высокого роста. 

Ранее в «Делимобиле» планировали базовый размер IPO не более 3 млрд рублей. Также в ходе предложения может быть использован механизм стабилизации размером до 15% (450 млн рублей).

29 января компания установила ценовой диапазон IPO на уровне от 245 рублей до 265 рублей за акцию, что соответствует оценке в 39,2–42,4 млрд рублей. Торги бумагами на Московской бирже стартуют 7 февраля.

Фото на обложке: frantic00 / Shutterstock

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