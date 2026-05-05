Яндекс выкупит свои акции на 50 млрд ₽ — бумаги направят на программу долгосрочной мотивации сотрудников

Руководство Яндекса одобрило выкуп собственных акций на 50 млрд ₽. Компания будет постепенно приобретать свои ценные бумаги в течение двух лет, чтобы раздать сотрудникам: стоимость выданных Яндексом акций будет меняться в зависимости от успехов компании. В январе–марте 2026-го организация направила 1 млн ценных бумагдля своих работников.

Яндекс может выпустить дополнительные акции для мотивационных программ

Все приобретённые Яндексом ценные бумаги будут собраны на счёте ООО «ЯНТЕХ». До того, как акции распределят между сотрудниками компании, бумаги не будут:

давать право голоса на общих собраниях акционеров,

давать право на дивиденды.

Яндекс допускает, что может выпустить дополнительный пакет акций ради того, чтобы реализовать свои программы мотивации для сотрудников.

Обратный выпуск акций сдержит увеличение числа ценных бумаг Яндекса на бирже

В «Яндексе» сообщили РБК, что обратный выкуп акций позволит компенсировать эффект от выпуска новых бумаг. Кроме того, выкуп акций поможет сдержать рост доли акций в свободном обращении, что, в свою очередь, повлияет на показатель прибыли на акцию.

На фоне раскрытия информации акции Яндекс на Московской бирже прибавили около 1% и достигли уровня 4073 ₽ за бумагу.

В первом квартале 2026 года компания направила 1 млн акций на программу долгосрочной мотивации своих сотрудников, что составляет 0,26% уставного капитала.

Контекст

Выручка Яндекса в январе–марте 2026 года увеличилась на 22% — до 372,7 млрд руб. Больше всего компания заработала на «Городских сервисах», финтехе и B2B Tech. Выручка у такси, доставки и e-commerce поднялась на 18% — до 210,5 млрд руб. Внутри сегмента рост распределился так:

райдтех и e-commerce — по +18%,

доставка — +19%,

Яндекс Лавка — +27%,

Яндекс Доставка — +31%,

некоторые категории, например, цветы, — рост в 2 раза.

Сегмент B2B Tech в компании показал рост выручки на 36% — до 13,6 млрд руб., число клиентов Yandex Cloud достигло 60 тыс., а потребление ИИ-токенов выросло в 30 раз. Параллельно компания развивает автономные сервисы: парк роботов-доставщиков достиг 500 устройств, выполнено более 1 млн доставок, а до конца 2026 года планируется запуск 200 роботакси.

По итогам 2025 года акционерам предложены выплаты в размере ₽110 на акцию — это на 37,5% больше по сравнению с предыдущим годом и максимальный уровень за всю историю компании.