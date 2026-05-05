Четверть российских облигаций оказалась в зоне риска — дефолты участились на фоне дорогих кредитов и роста НДС

Около 25% рынка облигаций в России находится на грани дефолта, считают опрошенные «Известиями» специалисты. Основные причины — высокая стоимость рефинансирования и повышение НДС до 22%. Только за первые три месяца 2026 года зафиксировано 11 технических дефолтов — это уже половина от всех подобных случаев в 2025 году.

Полноценные дефолты пока затронули небольшую долю рынка

Аналитик «Цифра брокер» Егор Зиновьев оценивает долю бумаг в зоне повышенного риска примерно в 25%. Как отмечает эксперт, в начале 2026 года произошло 11 дефолтов, и часть из них переросла в полноценные. По оценкам управляющего директора по долговым рынкам капитала ФГ «Финам» Марии Романцовой, число дефолтов к концу года может увеличиться на 10-15%.

При этом аналитик УК «Альфа-Капитал» Василий Чепель в комментарии для Russian Business уточняет, что полноценные дефолты пока затронули лишь небольшую часть рынка облигаций как в количественном, так и в денежном выражении. Даже в случае умеренного роста дефолтов относительно прошлого года, нельзя будет говорить о наличии системного кризиса.

Высокая ключевая ставка и рефинансирование долгов давят на рынок облигаций

Однако ситуацию на рынке облигаций обостряет так называемая стена погашений: компаниям-эмитентам в 2026 году придётся массово рефинансировать старые долги, отмечает Егор Зиновьев. Российскому бизнесу необходимо вернуть инвесторам от 5 до 6,6 трлн рублей в текущем году, что усиливает нагрузку на денежные потоки и повышает вероятность сбоев.

Василий Чепель подчёркивает, что ключевым фактором давления на рынок облигаций остаётся высокая ключевая ставка — её влияние на способность компаний обслуживать долги значительно сильнее, чем повышение НДС на 2 процентных пункта.

Четыре российские компании нарушили обязательства перед держателями бондов в I квартале 2026 года

С начала 2026 года компания «ЕвроТранс» трижды нарушала сроки платежей по облигациям. Первые два сбоя в предприятии списывали на технические неполадки, однако в третий раз фирма не сумела выкупить собственные ценные бумаги у инвесторов из-за дефицита свободных средств. После этого Мосбиржа переместила облигации «ЕвроТранса» в категорию повышенного риска, а их котировки обрушились до 30–40% от номинала.

Аналогичная ситуация случилась в АО «Монополия»: в январе 2026-го предприятие допустило дефолт по выпуску на 3 млрд рублей из-за нехватки оборотных ресурсов. Кроме того, сбои по обязательствам наблюдались у АО «Вератек» и ООО «СибАвтоТранс».

Эксперты назвали три главных фактора, которые будут определять рынок облигаций в 2026 году

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Василий Чепель выделил несколько ключевых факторов, которые будут определять динамику рынка во втором полугодии 2026 года:

фактическая инфляция и ожидания на 2027 год;

динамика ключевой ставки и бюджетных показателей;

возможное появление нескольких крупных дефолтов.

В текущих условиях, по его словам, инвесторам целесообразно проводить более глубокий анализ кредитного качества эмитентов.

Для защиты своих средств Егор Зиновьев из «Цифра брокер» советует формировать портфель преимущественно из бумаг с рейтингом A и выше и диверсифицировать его так, чтобы на одного эмитента не приходилось более 5–7% вложений.