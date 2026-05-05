X5 Group инвестирует в Zotman Pizza — за долю в сети пиццерий ритейлер может заплатить около 1 млрд ₽

Владелец «Пятёрочки» и «Перекрёстка» X5 Group может приобрести миноритарный пакет акций сети пиццерий Zotman Pizza, сообщают «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Сумма потенциальной сделки оценивается примерно в 1 млрд рублей. Закрыть сделку стороны планируют летом 2026 года.

X5 Group начала проверку бизнеса Zotman Pizza перед сделкой

Два источника «Известий», знакомых с планами ритейлера, сообщили, что X5 Group уже проводит due diligence — проверку бизнеса Zotman Pizza перед заключением сделки. Предполагается, что ритейлер получит миноритарный пакет акций, не дающий полного контроля над компанией.

Инвестбанкир, знакомый с планами сети пиццерий, также подтвердил, что Zotman Pizza искала миноритарного инвестора для строительства нового цеха.

Генеральный директор сети пиццерий Константин Шуршин сообщил, что Zotman Pizza находится «в стадии активного роста». Все ресурсы, по его словам, направлены на масштабирование: в ближайшем будущем компания собирается запустить более 30 новых точек. При этом он подчеркнул, что продавать бизнес целиком не планируется. В X5 от комментариев отказались.

Сделка с Zotman Pizza усилит присутствие X5 на рынке готовой еды

Заинтересованность ритейлера в сети пиццерий вызвана желанием укрепить позиции в сегменте готовой еды, отмечает начальник отдела публичного анализа акций Совкомбанка Вячеслав Бердников. По его словам, пицца — один из самых популярных продуктов в этой категории, а Zotman Pizza — уже состоявшийся бренд.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров назвал переговоры X5 с Zotman Pizza логичным шагом для ритейлера, учитывая рост спроса на замороженную готовую еду. Кроме того, сделка позволит развивать новые способы взаимодействия с клиентами, включая экспресс-доставку и dark kitchen — кухни, работающие только на доставку.

Контекст

По данным Infoline, X5 Group стала лидером среди FMCG-сетей по продажам готовых блюд в 2025 году. Выручка ритейлера в этой категории достигла 216,4 млрд рублей, а доля на рынке — 19,3%.

Совокупная выручка трёх юрлиц, входящих в группу Zotman Pizza (ООО «Зотман Хорека», ООО «Зотман Партнерс», ООО «Зотман Фудз»), составила 4,5 млрд рублей в 2025 году. Это на 32% больше, чем годом ранее.

Совокупный объём рынка готовой еды аналитики оценили в 1,12 трлн рублей — это на 18,5% больше, чем годом ранее. По прогнозу Infoline, в 2026 году сегмент может прибавить ещё 17% и превысить 1,3 трлн рублей.