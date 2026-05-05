65% россиян считают себя финансово грамотными — но больше половины не знают своего кредитного рейтинга

65% россиян оценивают свой уровень финансовой грамотности как средний или высокий, показало совместное исследование сервиса «Карма» и БКИ «Скоринг Бюро». При этом 52% никогда не проверяли свой кредитный рейтинг или не знают, что это такое. Лишь 18% респондентов следят за показателем регулярно.

Финансовая грамотность для россиян — умение планировать, копить и тратить

Согласно опросу сервиса оценки финансового здоровья «Карма» и бюро кредитных историй «Скоринг Бюро», 41% россиян считают свой уровень финансовой грамотности средним, ещё 24% — высоким. При этом более половины респондентов (52%) либо никогда не проверяли свой кредитный рейтинг, либо не знают о нём.

Каждый третий респондент считает, что финансовая грамотность — это умение планировать бюджет, копить и разумно тратить. Только 26% относят вкладывают в это понятие умение разбираться в финансовых инструментах, таких как кредиты, вклады и инвестиции.

«Люди уверенно чувствуют себя в вопросах личных финансов. Но такие инструменты как кредитный рейтинг, пока остаются вне повседневного внимания и не всегда воспринимаются как часть финансовой грамотности», — отметил директор по продукту B2C-направления БКИ «Скоринг Бюро» Александр Мельников.

Треть россиян регулярно откладывает деньги

В то же время аналитики указывают, что участники опроса демонстрируют навыки финансового планирования. 27% продумывают бюджет на несколько месяцев вперёд, 22% — на несколько недель, а 18% — на год и более. Регулярно откладывать деньги удаётся трети опрошенных.

Почти половина респондентов (45%) заявили, что всегда вовремя выполняют финансовые обязательства. При этом 40% ведут учёт расходов и доходов «в голове», а 30% ориентируются на данные банковских приложений.

Цель россиян на 2026 год — увеличение накоплений

Ранее сообщалось, что большинство россиян в 2026 году собираются сосредоточиться на накоплениях и снижении долговой нагрузки. Так, 52% планируют копить деньги, 29% — сформировать финансовую подушку безопасности.

Ещё 19% респондентов планируют погасить действующие кредиты, чтобы улучшить кредитную историю и сократить долговую нагрузку. Каждый десятый рассматривает инвестиции на фондовом рынке, а 12% — покупку недвижимости в ипотеку, однако ключевым сдерживающим фактором остаются высокие процентные ставки.

К 30 годам россияне накапливают около 500 тыс. ₽

К 30 годам россияне в среднем формируют около 500 тыс. рублей накоплений на банковских вкладах. В возрасте 27–30 лет доходы уже на 21% выше, чем у 25-летних, однако пик заработков приходится на 40–50 лет.

При этом 30-летние чаще других используют кредитные продукты — потребительские кредиты, кредитные карты, ипотеку и автокредиты. После этого возраста россияне реже обращаются за заёмными средствами, а структура расходов смещается в сторону трат на семью, дом и здоровье.