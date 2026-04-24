ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5% — рынок ожидал большего: эксперты прогнозируют замедление кредитной политики

24 апреля 2026 года Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. — до 14,5%. Решение, по мнению экспертов, оказалось ожидаемым, но рынок надеялся на более смелое смягчение кредитной политики. Одновременно регулятор скорректировал прогноз по ставке на 2026 год до 14–14,5%, что, по мнению аналитиков, ограничивает пространство для дальнейшего действий ЦБ.

Рынок ждал более быстрого снижения ставки

Снижение ключевой ставки на 0,5 п.п. оказалось в рамках консенсус-прогноза, однако рынок ожидал более агрессивного шага, отметила главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. По её словам, накануне заседания представители бизнеса подчеркивали необходимость более быстрого снижения ставки — это и сформировало завышенные ожидания рынка.

По оценке эксперта, решение о снижение ставки до 14,5% — взвешенное и соответствует стандартной практике Банка России. Тем не менее, текущий уровень ставки всё ещё достаточно высокий, чтобы рассчитывать на дальнейшее смягчения политики до конца года.

ЦБ изменил прогноз по ставке на 2026 год

Банк России обновил среднесрочный прогноз по ключевой ставке на 2026 год, указала главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. Если ранее диапазон составлял 13,5–14,5%, то теперь — 14–14,5%.

По словам Наталии Орловой, банки, которые изначально более консервативно формировали свои процентные ставки, в большей степени уловили ожидания регулятора.

Бизнес откладывает инвестиции на фоне жёстких условий кредитования

По мнению другого эксперта, основателя финтех-платформы SharesPro Дениса Астафьева, Банк России сигнализирует о замедлении темпов смягчения кредитной политики.

«Регулятор явно притормаживает [...] Главные тормоза — неопределённость внешних условий и бюджетная политика: ЦБ прямо предупредил, что рост структурного дефицита потребует ужесточения, а не смягчения», — подчеркнул Денис Астафьев.

По прогнозам предпринимателя, реакция банков и бизнеса на изменения будет сдержанной. Ставки по кредитам и депозитам продолжат постепенно снижаться, однако неценовые условия кредитования по-прежнему будут жёсткими.

Денис Астафьев также указал, что кредитная активность уже сейчас ограничена, в том числе из-за высокого авансирования государственных расходов в первом квартале. Это временно снизило спрос на заёмные средства со стороны бизнеса, и на этом фоне инвестиционная активность в экономике вряд ли вырастет.

ЦБ демонстрирует рынку намерение достичь инфляции в 4,5–5,5%

Выбранный Банком России осторожный подход позволяет регулятору подтвердить рынку своё намерение достичь цели по инфляции (4,5–5,5% к концу года), отметил руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

По его словам, в краткосрочной перспективе это приводит к замедлению экономической активности, однако более значимый фактор — долгосрочное доверие к политике регулятора.

К 20 апреля 2026-го годовая инфляция составила 5,7%, отметил предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

К концу 2026 года инфляция ожидается на уровне 5,5%

Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова обращает внимание на структуру инфляции. По её словам, Банк России разделяет факторы на устойчивые и разовые.





Устойчивые факторы остаются на уровне 4–5%. Пока рынок перегрет, безработица остаётся на низком уровне и фиксируется рост зарплат, в этих факторах замедления не предвидится.

Разовые факторы обеспечили нулевую инфляцию в последние недели, но остаются волатильными и могут как сдерживать, так и ускорять рост цен.

По оценке эксперта, инфляция к концу года может составить около 5,5% — на уровне верхней границы прогноза ЦБ (4,5–5,5%).

При этом Наталия Орлова допускает, что при усилении проинфляционных факторов — например, ускорении роста зарплат — показатель может превысить текущие ожидания. Однако даже в пессимистичном сценарии инфляция вряд ли преодолеет отметку в 6–7%.

Инфляционные ожидания — ключевой аргумент против снижения ставки

В апреле инфляционные ожидания снизились до 12,9% против мартовских 13,4%, указал член Экспертного совета по развитию цифровои‌ экономики при Комитете по экономической‌ политике Государственной‌ Думы Валерий Тумин. Однако эксперты подчёркивают — уровень всё ещё остаётся высоким.

Именно инфляционные ожидания могут стать главным аргументом против ускорения снижения ставки на заседании, которое пройдёт 19 июня 2026-го, отметил предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.