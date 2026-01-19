Закрыть кредит — финансовая цель 19% россиян в 2026 году

Большинство россиян в 2026 году планируют сосредоточиться на сбережениях и наведении порядка в личных финансах, выяснил финансовый маркетплейс Выберу.ру. При этом каждый пятый намерен погасить кредиты, каждый десятый — выйти на фондовый рынок, ещё 12% хотят взять ипотеку.

Треть россиян намерены создать подушку безопасности в 2026-м

Согласно результатам опроса финансового маркетплейса Выберу.ру, 52% участников в 2026 году планируют копить деньги. Самая популярная цель — формирование финансовой подушки безопасности: её выбрали 29% респондентов.

Ещё 19% опрошенных обозначили другие цели накоплений. Из них 8% намерены откладывать деньги на отпуск, столько же — на покупку автомобиля. Оставшиеся 3% копят на другие дорогостоящие покупки.

8% готовы взять ипотеку — но только при снижении ставки

Часть участников опроса — 12% — рассматривают в качестве финансовой цели на 2026 год оформление ипотеки и покупку недвижимости. При этом, как отмечается в исследовании, сдерживающим фактором для этой группы остаются высокие процентные ставки по кредитам.

В частности, 8% респондентов заявили, что готовы взять кредит на крупную покупку только при условии снижения ставок.

Одна из главных целей — улучшение кредитной истории

Одновременно с этим 19% опрошенных заявили о намерении в 2026 году погасить действующие кредитные обязательства. Основная цель — улучшение финансовой истории и кредитного рейтинга.

По данным исследования, для этой группы приоритетом становится не оформление новых займов, а сокращение текущей долговой нагрузки.

Каждый десятый смотрит в сторону фондового рынка

Финансовые цели, связанные с инвестициями на фондовом рынке, в 2026 году выбрал каждый десятый респондент. В основном это участники опроса в возрасте от 30 до 40 лет. В этой группе 55% составили мужчины, 45% — женщины, следует из данных «Выберу.ру».

По оценкам экспертов «Выберу.ру», интерес к инструментам фондового рынка растёт на фоне смягчения денежно-кредитной политики. По мере снижения ставок по банковским вкладам и накопительным счетам пользователи начинают рассматривать более широкий круг инвестиционных инструментов, позволяющих сохранять высокую доходность.

Финансовое планирование — ключевой тренд 2026-го

Финансовые цели остаются ключевыми для россиян при планировании 2026 года. По данным исследования сервиса доставки Купер и исследовательской компании ОнИн, повысить доход планируют 58% опрошенных.

На втором месте — здоровье (39%), на третьем — семейные отношения (36%). Самая высокая доля финансовых целей зафиксирована в Санкт-Петербурге (64%), в Москве — 59%.