В MAX появилась расшифровка видеосообщений — во время чтения пользователь может поставить видео на паузу

В мессенджере MAX появилась функция расшифровки видеосообщений, сообщили в пресс-службе компании. Чтобы воспользоваться новым инструментом, приложение необходимо обновить до последней версии. Ранее в мессенджере появилась расшифровка голосовых сообщений.

Переходим на MAX: подробный разбор нового мессенджера Что нужно знать пользователям перед установкой, регистрацией и началом общения Читайте также

Видео останавливается, пока пользователь читает расшифровку

Пользователи MAX могут расшифровать видеосообщение в текст в один клик — для этого достаточно нажать на иконку рядом с видеокружком. Во время чтения пользователь может поставить видео на паузу, перемотать его или воспроизвести повторно.

В мессенджере насчитывается около 300 тыс. публичных каналов

Ранее в пресс-службе мессенджера сообщили, что на конец апреля в MAX было зарегистрировано около 300 тыс. публичных каналов и более 6,7 млн приватных.

В последние две недели апреля пользователи создавали в среднем более 100 тыс. приватных каналов в сутки. Наибольшей популярностью пользуются новостные каналы, а также блоги на темы образования и кулинарии.

В MAX расширяют пользовательские функции

Помимо расшифровки видеосообщений, пользователи MAX могут создавать собственные стикеры через сервис «Стикеры в Мах». Для этого необходимо обновить приложение, перейти в чат-бот и нажать кнопку «Начать», после чего станет доступна функция создания стикера.

Опция доступна пользователям с подключённым цифровым ID, который можно активировать в настройках профиля или через чат-бот. До официального релиза функцию тестировали авторы каналов категории «А+», которые создали несколько тысяч стикерпаков.

MAX открыл доступ к бизнес-инструментам для 8 млн компаний

Платформа MAX расширяет возможности не только для пользователей, но и для бизнеса. Мессенджер открыл доступ к партнёрской платформе для всех российских компаний — подключиться могут более 8 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Компании получают инструменты для работы с клиентами внутри MAX: чат-боты для автоматизации коммуникации и более 30 интеграций с CRM-системами и сервисами управления. Также бизнес может создавать онлайн-витрины и мини-приложения и продавать товары и услуги прямо внутри мессенджера.

Контекст

Мессенджер MAX был запущен в марте 2025 года холдингом VK по заказу Минцифры России. Приложение задумывалось как суперапп — платформа, объединяющая общение, платежи, заказ услуг и интеграцию с государственными сервисами.

На начало апреля в мессенджере зарегистрировались более 107 млн пользователей, а ежедневная аудитория превысила 80 млн человек. Иностранная аудитория составляет около 7 млн пользователей, из которых 90% — жители стран СНГ.

В топ-5 стран по числу регистраций первое место занял Узбекистан, обогнав Белоруссию. Далее следуют Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан.

Подробнее о возможностях мессенджера Max — в обзоре Russian Business.