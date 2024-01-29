Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Делимобиль» установил ценовой диапазон IPO на уровне 245-265 рублей за акцию

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

ПАО «Каршеринг Руссия» («Делимобиль») установит индивидуальный ценовой диапазон в рамках IPO на уровне от 245 рублей до 265 рублей за акцию, свидетельствуют данные центра раскрытия корпоративной информации.

«Делимобиль» установил ценовой диапазон IPO на уровне 245-265 рублей за акцию

На прошлой неделе Московская биржа допустила бумаги «Делимобиля» к торгам с 6 февраля. Ожидается, что доля акций в свободном обращении не превысит 10%. 

Сбор заявок начнется 29 января и завершится 5 февраля. Установленная цена за акцию соответствует рыночной капитализации компании в 39,2-42,4 млрд рублей. Базовый размер IPO не превысит 3 млрд рублей.

Полученные в рамках размещения средства компания направит на развитие и снижение долговой нагрузки. Также привлеченные деньги потратят на общекорпоративные цели, поясняют в компании.

«Делимобиль» объявил о планах провести IPO на конце января. Это первый игрок на российском рынке каршеринга, который станет публичной компанией. Основную часть предложения составят бумаги, выпущенные за счет дополнительной эмиссии. Компания планирует привлечь порядка 10 млрд рублей.

Фото на обложке: Stanley Kalvan / Shutterstock

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

 

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Самые ожидаемые IPO 2022 года
  2. 2 Каршеринги Москвы и Санкт-Петербурга
  3. 3 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
  4. 4 Что такое IPO и как заработать на компаниях, выходящих на биржу: гид для новичков на фондовом рынке
  5. 5 Самые ожидаемые IPO второй половины 2021 года
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

31 января 2024

Neiry

31 января 2024

Охота за ошибками

31 января 2024

Data Fusion Awards 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ