«Делимобиль» установил ценовой диапазон IPO на уровне 245-265 рублей за акцию

ПАО «Каршеринг Руссия» («Делимобиль») установит индивидуальный ценовой диапазон в рамках IPO на уровне от 245 рублей до 265 рублей за акцию, свидетельствуют данные центра раскрытия корпоративной информации.

На прошлой неделе Московская биржа допустила бумаги «Делимобиля» к торгам с 6 февраля. Ожидается, что доля акций в свободном обращении не превысит 10%.

Сбор заявок начнется 29 января и завершится 5 февраля. Установленная цена за акцию соответствует рыночной капитализации компании в 39,2-42,4 млрд рублей. Базовый размер IPO не превысит 3 млрд рублей.

Полученные в рамках размещения средства компания направит на развитие и снижение долговой нагрузки. Также привлеченные деньги потратят на общекорпоративные цели, поясняют в компании.

«Делимобиль» объявил о планах провести IPO на конце января. Это первый игрок на российском рынке каршеринга, который станет публичной компанией. Основную часть предложения составят бумаги, выпущенные за счет дополнительной эмиссии. Компания планирует привлечь порядка 10 млрд рублей.

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