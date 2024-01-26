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Мосбиржа допустила акции «Делимобиля» к торгам с 6 февраля

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Мосбиржа допустила акции «Делимобиля» к торгам с 6 февраля. Доля бумаг в свободном обращении составит не более 10%, в основном это выпущенные по дополнительной эмиссии акции.

Мосбиржа допустила акции «Делимобиля» к торгам с 6 февраля

Акции каршеринг-сервиса «Делимобиль» допустили к торгам на Мосбирже с 6 февраля. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки. 

В свободное обращение попадет до 10% акций компании. В основном это выпущенные в рамках дополнительной эмиссии акции. Бумагам «Делимобиля» присвоят второй уровень листинга. 

«Делимобиль» направит привлеченные в ходе IPO средства на снижение долговой нагрузки и развитие бизнеса.  После размещения акций «Делимобиль» станет первым в России публичным оператором каршеринга.

Фото на обложке: Stanley Kalvan / Shutterstock

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