Мосбиржа допустила акции «Делимобиля» к торгам с 6 февраля

Мосбиржа допустила акции «Делимобиля» к торгам с 6 февраля. Доля бумаг в свободном обращении составит не более 10%, в основном это выпущенные по дополнительной эмиссии акции.

Акции каршеринг-сервиса «Делимобиль» допустили к торгам на Мосбирже с 6 февраля. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

В свободное обращение попадет до 10% акций компании. В основном это выпущенные в рамках дополнительной эмиссии акции. Бумагам «Делимобиля» присвоят второй уровень листинга.

«Делимобиль» направит привлеченные в ходе IPO средства на снижение долговой нагрузки и развитие бизнеса. После размещения акций «Делимобиль» станет первым в России публичным оператором каршеринга.

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