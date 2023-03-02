«Делимобиль» оборудовал машины гамаками для перевозки собак

Каршеринговый сервис «Делимобиль» оснастил автомобили эконом- и комфорт-класса специальным гамаком для перевозки собак. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.

Гамаки подойдут для владельцев почти всех пород домашних собак. Ограничения по габаритам животного составляют 100 кг веса и 65 сантиметров в холке. Сервис не рекомендует перевозить особенно крупных собак — например, английского мастифа или анатолийскую овчарку.

В гамаках предусмотрены прорези, в которые можно протянуть крепления и пристегнуть собачий ремень безопасности (сервис его не предоставляет). Также предполагается, что гамаки будут защищать салон от шерсти и влаги.

Доплачивать за гамак не нужно. Чтобы арендовать автомобиль с гамаком, пользователю нужно выбрать эту опцию в меню поиска. Перед началом поездки водителю нужно своими силами подготовить машину к перевозке животного: достать и закрепить гамак, а после поездки — снять его и убрать в багажник.

В настоящее время сервис оборудовал гамаками 100 машин по всей России, на них также есть специальная наклейка с надписью «дог-френдли делимобиль». В дальнейшем «Делимобиль» планирует увеличить долю машин, в которых предусмотрена перевозка питомцев.

Фото на обложке: «Делимобиль»