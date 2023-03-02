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«Делимобиль» оборудовал машины гамаками для перевозки собак

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Каршеринговый сервис «Делимобиль» оснастил автомобили эконом- и комфорт-класса специальным гамаком для перевозки собак. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.

«Делимобиль» оборудовал машины гамаками для перевозки собак

Гамаки подойдут для владельцев почти всех пород домашних собак. Ограничения по габаритам животного составляют 100 кг веса и 65 сантиметров в холке. Сервис не рекомендует перевозить особенно крупных собак — например, английского мастифа или анатолийскую овчарку.

В гамаках предусмотрены прорези, в которые можно протянуть крепления и пристегнуть собачий ремень безопасности (сервис его не предоставляет). Также предполагается, что гамаки будут защищать салон от шерсти и влаги.

Доплачивать за гамак не нужно. Чтобы арендовать автомобиль с гамаком, пользователю нужно выбрать эту опцию в меню поиска. Перед началом поездки водителю нужно своими силами подготовить машину к перевозке животного: достать и закрепить гамак, а после поездки — снять его и убрать в багажник.

В настоящее время сервис оборудовал гамаками 100 машин по всей России, на них также есть специальная наклейка с надписью «дог-френдли делимобиль». В дальнейшем «Делимобиль» планирует увеличить долю машин, в которых предусмотрена перевозка питомцев.

Фото на обложке: «Делимобиль»

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