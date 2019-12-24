«Делимобиль» перед Новым годом спрячет в машинах подарки от OneTwoTrip и сертификат на путешествие

OneTwoTrip совместно с сервисом поминутной аренды автомобилей «Делимобиль» запустили новогоднюю акцию, в рамках которой пользователи каршеринга смогут найти в московских машинах подарки для путешествий. Об этом Rusbase рассказал представитель «Делимобиля».

В выбранных в случайном порядке автомобилях оператора каршеринга будут спрятаны 4 тысячи «Счастливых билетов» и 100 брендированных тревел-подарков от OneTwoTrip: рюкзаки, чехлы на чемоданы, толстовки, футболки, поло, кепки, фляжки и стикерпаки.

Пользователь, нашедший «Счастливый билет», сможет принять участие в розыгрыше сертификата от OneTwoTrip на 100 тысяч рублей. По условиям акции, с билетом нужно будет сделать фотографию и выложить ее с хэштегом #трипмобиль в своем Instagram-профиле, который должен быть открыт до завершения розыгрыша.

Результаты акции «Делимобиль» объявит в Instagram (@delimobil) 30 декабря. Компания выберет победителя во время онлайн-трансляции с помощью рандомайзера.

Акция продлится с 23 по 29 декабря.

Фото: Unsplash