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Акции «Делимобиля» растеряли весь рост после IPO

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Акции каршеринг-сервиса «Делимобиль» растеряли весь рост после успешного IPO. В первый день торгов ценные бумаги подорожали на 20%, затем рост котировок замедлился и упал до цены IPO.

Акции «Делимобиля» растеряли весь рост после IPO

Ценные бумаги сервиса каршеринга «Делимобиль» подешевели до уровня IPO, которое компания провела неделю назад. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

Цена размещения акций «Делимобиля» составила 265 рублей. В первый день торгов они подорожали почти на 20% до 317 рублей. Затем рост замедлился, ценные бумаги начали дешеветь.

По данным торгов на 12 февраля, акции «Делимобиля» стоят 265 рублей, что соответствует цене при IPO.

«Делимобиль» провел публичное размещение акций на Мосбирже 6 февраля и привлек 4,2 млрд рублей, рыночная капитализация составила 46,6 млрд рублей. «Делимобиль» стал первым оператором каршеринга, разместившим акции на Мосбирже.

Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock

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