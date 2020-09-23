«Делимобиль» запустил тестирование водителей на трезвость и усталость

Каршеринговый сервис «Делимобиль» в пилотном режиме внедрил в свое приложение систему тестирования водителей на алкогольное опьянение и усталость. Тесты были разработаны с участием наркологов. Об этом сообщают «Ведомости».

По словам представителя компании, специальный тест станет альтернативой алкозамкам — специальным приборам, которые блокируют зажигание при выявлении паров этилового спирта.

«Антиалкогольный тест проводится в приложении сервиса с помощью специально разработанного ПО. Тест перед использованием машины необходимо будет проходить только с 23.00 до 05.00 — в это время более высок риск, что за руль может сесть человек в состоянии, небезопасном для вождения», — поясняют в компании.

Тест включает в себя разные варианты заданий. Например, расставить цифры в определенной последовательности или соотнести формы геометрических фигур. По данным «Делимобиль», задания позволят определить отсутствие у водителя концентрации, необходимой для управления автомобилем. Если водитель не пройдет тест, ему будет предложена авторизация через видеоселфи.

«Селфи в режиме liveness можно сделать только в реальном времени, загрузка в приложение старой фотографии или видео исключена», — комментирует представитель компании.

Он добавил, что если данный этап проверки не пройден, то машина для пользователя будет автоматически заблокирована.

Отмечается, что тестирование водителей легковых авто на опьянение и усталость в российском каршеринге запускается впервые.

Пилотный режим проверок будет действовать во всех городах присутствия сервиса, кроме Москвы. Это Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, Новосибирск, Краснодар, Тула, Геленджик и другие города. По результатам тестирования технология может появиться в Москве, заявляют в компании.

«Если бы алкозамки решали проблему пьяных водителей (хотя бы частично) — их бы уже давно установили, и первыми внедряли бы не каршеринги, а операторы такси и крупные таксопарки, где проблема пьяных водителей более актуальна», — отмечает соосновательница каршеринга BelkaCar Екатерина Макарова.

С ней соглашается и представитель YouDrive, который заявляет, что на сегодняшний день качественных тест-систем на рынке нет.

«Мы знаем, что индивидуально устанавливаемые алкозамки водители научились обходить в любом состоянии. Насколько эта система будет эффективнее, сложно сказать», — рассуждает зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

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