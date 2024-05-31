Основатель и мажоритарный акционер «Делимобиля» Винченцо Трани покинет совет директоров компании

ПАО «Каршеринг Руссия», работающее под брендом «Делимобиль», объявило список кандидатур для избрания в совет директоров на годовом собрании акционеров. В список не вошел основатель и мажоритарный акционер «Делимобиля» Винченцо Трани.
В материалах оператора каршеринга сообщается, что в новом составе совета число независимых участников может увеличиться до четырех, при этом общее количество директоров останется прежним — девять.
В рамках реализации долгосрочной стратегии компания планирует номинировать в состав совета директоров двух новых кандидатов: Даниила Алгульяна с «обширным опытом в финансовой сфере и внешнеэкономической деятельности», а также Дениса Чарухина с «юридической экспертизой и успешным опытом корпоративного управления».
Основатель и мажоритарный акционер «Делимобиля», председатель совета директоров компании Винченцо Трани, как сообщается, решил снять свою кандидатуру на избрание в следующий состав совета.
Компания под управлением команды менеджмента во главе с гендиректором Еленой Бехтиной продолжит работу над реализацией стратегии компании.
Список кандидатов в совет директоров:
- Даниил Алгульян (независимый директор)
- Константин Артюх (независимый директор)
- Донмез Гюванч (независимый директор)
- Артур Меликян
- Ярослав Полещук
- Ольга Саволайнен
- Владимир Садовин (независимый директор)
- Денис Чарухин
- Григорий Чораян
Новый состав совета директоров утвердят в рамках годового собрания акционеров 24 июня.
Фото на обложке: Stanley Kalvan /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
31 мая 2024
31 мая 2024