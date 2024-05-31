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Основатель и мажоритарный акционер «Делимобиля» Винченцо Трани покинет совет директоров компании

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

ПАО «Каршеринг Руссия», работающее под брендом «Делимобиль», объявило список кандидатур для избрания в совет директоров на годовом собрании акционеров. В список не вошел основатель и мажоритарный акционер «Делимобиля» Винченцо Трани.

Основатель и мажоритарный акционер «Делимобиля» Винченцо Трани покинет совет директоров компании

В материалах оператора каршеринга сообщается, что в новом составе совета число независимых участников может увеличиться до четырех, при этом общее количество директоров останется прежним — девять.

В рамках реализации долгосрочной стратегии компания планирует номинировать в состав совета директоров двух новых кандидатов: Даниила Алгульяна с «обширным опытом в финансовой сфере и внешнеэкономической деятельности», а также Дениса Чарухина с «юридической экспертизой и успешным опытом корпоративного управления».

Основатель и мажоритарный акционер «Делимобиля», председатель совета директоров компании Винченцо Трани, как сообщается, решил снять свою кандидатуру на избрание в следующий состав совета.

Компания под управлением команды менеджмента во главе с гендиректором Еленой Бехтиной продолжит работу над реализацией стратегии компании.

Список кандидатов в совет директоров:

  1. Даниил Алгульян (независимый директор)
  2. Константин Артюх (независимый директор)
  3. Донмез Гюванч (независимый директор)
  4. Артур Меликян
  5. Ярослав Полещук
  6. Ольга Саволайнен
  7. Владимир Садовин (независимый директор)
  8. Денис Чарухин
  9. Григорий Чораян 

Новый состав совета директоров утвердят в рамках годового собрания акционеров 24 июня.

Фото на обложке: Stanley Kalvan / Shutterstock

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