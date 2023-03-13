Рынок доставки готовых рационов питания в 2022 году сократился впервые за шесть лет

Объем рынка доставки готовых рационов питания и наборов для приготовления блюд в 2022 году снизился на 4,3% по сравнению с 2021 годом и составил 15,7 млрд рублей, следует из исследования Infoline, с которым ознакомился RB.RU. Это стало первым снижением за последние шесть лет.
Отмечается, что с марта 2022 года рынок доставки готовых рационов питания замедлил рост, во втором квартале — стагнировал, а в 3–4 кварталах — сокращался.
Сокращение рынка эксперты связывают со снижением реальных доходов населения, усилением ценовой конкуренции в розничном канале и общепите, с ограничением возможностей продвижения (в первую очередь в соцсетях) и оптимизацией маркетинговых расходов.
«С конца сентября масштабное негативное влияние на продажи продуктовых наборов оказывает частичная мобилизация, а также масштабная волна эмиграции, которая затронула представителей среднего класса и наиболее обеспеченных россиян», — говорится в исследовании.
При этом, согласно прогнозам Infoline, в 2023 году рынок восстановится и даже вырастет на 15% — до 18 млрд рублей.
Наибольшую долю рынка в структуре выручки сегмента занимает Performance Group — на нее приходится 33,4%. У Grow Food — 20,9%, на «Шефмаркет» приходится 8,6%, на Elementaree — 4,3%, на Justfood — 3%. Оставшиеся 29,7% поделены между другими участниками рынка.
Фото на обложке: Unsplash
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