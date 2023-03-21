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Delivery Сlub начал доставлять товары для взрослых

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

В Delivery Club появилась возможность заказать товары для взрослых из специализированных сетей, сообщил RB.RU представитель компании. Это новая непродовольственная категория на сервисе.

Delivery Сlub начал доставлять товары для взрослых

Оформить заказ можно как в приложении Delivery Club, так и через «Яндекс.Еду» и «Яндекс.Маркет». Представитель сервиса сообщил, что доставка займет от 20 минут, стоимость доставки зависит от расположения ближайшей точки магазина.

До локации корреспондента RB.RU в Москве доставка занимает 50–60 минут и будет стоить 90 рублей. Раздел закрыт возрастной маркировкой — для перехода в магазин пользователь должен подтвердить, что ему исполнилось 18 лет. 

 

Первой к Delivery Club подключилась торговая сеть «Он и Она». Сейчас в сервисе можно купить более 1,2 тыс. товаров для взрослых: от игрушек до белья. Курьеры привезут покупку в непрозрачной упаковке, состав заказа не будет им известен.

Пользователь также сможет воспользоваться опцией бесконтактной доставки — тогда курьер оставит заказ у двери. 

Сейчас доставка товаров для взрослых доступна в Москве и некоторых городах Подмосковья. Вскоре она появится и в других регионах страны, а к сервису присоединятся новые партнеры — «Точка любви» и «Розовый кролик». 

Фото на обложке: Pavlenko Stanislav / Shutterstock

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