Delivery Сlub начал доставлять товары для взрослых

В Delivery Club появилась возможность заказать товары для взрослых из специализированных сетей, сообщил RB.RU представитель компании. Это новая непродовольственная категория на сервисе.
Оформить заказ можно как в приложении Delivery Club, так и через «Яндекс.Еду» и «Яндекс.Маркет». Представитель сервиса сообщил, что доставка займет от 20 минут, стоимость доставки зависит от расположения ближайшей точки магазина.
До локации корреспондента RB.RU в Москве доставка занимает 50–60 минут и будет стоить 90 рублей. Раздел закрыт возрастной маркировкой — для перехода в магазин пользователь должен подтвердить, что ему исполнилось 18 лет.
Первой к Delivery Club подключилась торговая сеть «Он и Она». Сейчас в сервисе можно купить более 1,2 тыс. товаров для взрослых: от игрушек до белья. Курьеры привезут покупку в непрозрачной упаковке, состав заказа не будет им известен.
Пользователь также сможет воспользоваться опцией бесконтактной доставки — тогда курьер оставит заказ у двери.
Сейчас доставка товаров для взрослых доступна в Москве и некоторых городах Подмосковья. Вскоре она появится и в других регионах страны, а к сервису присоединятся новые партнеры — «Точка любви» и «Розовый кролик».
Фото на обложке: Pavlenko Stanislav /
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