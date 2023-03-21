Delivery Сlub начал доставлять товары для взрослых

В Delivery Club появилась возможность заказать товары для взрослых из специализированных сетей, сообщил RB.RU представитель компании. Это новая непродовольственная категория на сервисе.

Оформить заказ можно как в приложении Delivery Club, так и через «Яндекс.Еду» и «Яндекс.Маркет». Представитель сервиса сообщил, что доставка займет от 20 минут, стоимость доставки зависит от расположения ближайшей точки магазина.

До локации корреспондента RB.RU в Москве доставка занимает 50–60 минут и будет стоить 90 рублей. Раздел закрыт возрастной маркировкой — для перехода в магазин пользователь должен подтвердить, что ему исполнилось 18 лет.

Первой к Delivery Club подключилась торговая сеть «Он и Она». Сейчас в сервисе можно купить более 1,2 тыс. товаров для взрослых: от игрушек до белья. Курьеры привезут покупку в непрозрачной упаковке, состав заказа не будет им известен.

Пользователь также сможет воспользоваться опцией бесконтактной доставки — тогда курьер оставит заказ у двери.

Сейчас доставка товаров для взрослых доступна в Москве и некоторых городах Подмосковья. Вскоре она появится и в других регионах страны, а к сервису присоединятся новые партнеры — «Точка любви» и «Розовый кролик».

Фото на обложке: Pavlenko Stanislav / Shutterstock