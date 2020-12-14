Delivery Club купит вязаные вещи у бабушек и передаст их курьерам

Сервис доставки готовой еды Delivery Club запускает предновогодний социальный проект «Уютный коллаб» . В 15 городах России сервис будет помогать пожилым людям, покупая связанные ими теплые вещи. Об этом Rusbase рассказали представители сервиса.

Шарфы, шапки, варежки и носки, приобретенные волонтерами проекта, передадут курьерам сервиса. В «Уютный коллабе», который пройдет с 14 по 27 декабря, участвуют 15 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, Кемерово, Рязань, Тюмень, Курск, Новокузнецк, Тольятти, Калуга и Тверь.

Жителей городов-участников проекта Delivery Club просит помочь найти бабушек, оставив координаты мест на улицах, где они продают вязаные вещи, в форме обратной связи. В два ближайших воскресенья — 20 и 27 декабря — волонтеры сервиса будут выезжать на закупку теплых вещей по собранным адресам.

«На местных рынках, около метро и в переходах каждый видел тех самых добрых и улыбчивых бабушек. В этот непростой год мы подумали, почему бы нам не сделать то, о чем наверняка мечтал каждый: пойти и выкупить разом все вещи, чтобы бабушка пошла домой греться и пить чай. Все, что купим, подарим нашим курьерам: они значительную часть времени проводят на улице, доставляя заказы», — комментирует пресс-служба Delivery Club.

Ранее сервис Delivery Club запустил доставку продуктов из региональных сетей магазинов. Первым партнером компании в этом направлении стал ритейлер «Радеж» в Волгограде.

Фото: пресс-служба Delivery Club