Сервис экспресс-доставки еды Delivery Club запустил доставку продуктов из региональных сетей магазинов. Ритейлер «Радеж» в Волгограде стал первым партнером компании в этом направлении. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Delivery Club.

На первом этапе курьеры Delivery Club будут доставлять продукты из четырех магазинов сети в Волгограде. По заявлению компании, до конца 2020 года услуга станет доступна во всех районах города.

По данным Delivery Сlub, из сети магазинов «Радеж» жители Волгограда смогут заказать более 4,6 тысяч товаров, в том числе и продукцию собственного производства «Кухня Радеж»: кулинарию, кондитерские изделия, хлебопекарную продукцию и соленья.

Время доставки продуктов составит 30-40 минут, стоимость — 119 рублей. При заказе от 499 рублей доставка будет бесплатной.

«Мы сотрудничаем с более чем десятью партнерами в этой сфере [доставки продуктов] и видим растущий спрос пользователей на доставку продуктов и сопутствующих товаров. С запуском партнерства с первой региональной сетью магазинов мы делаем экспресс-доставку продуктов доступной еще большему числу наших клиентов», — комментируют в Delivery Club.

Накануне Delivery Club запустил экспресс-доставку косметики из сети магазинов «Магнит Косметик».

Delivery Club — сервис по доставке готовой еды в России. По собственным данным, к платформе подключено свыше 30,8 тысяч заведений общественного питания в 265 городах страны. Более чем в 100 городах пользователи Delivery Club могут заказать доставку продуктов питания и товаров повседневного спроса. В 2019 году Delivery Club стал частью СП Mail.ru Group и Сбербанка «O2O».

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