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Delivery Club запустил совместную акцию с «ЛитРес» и MyBook

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Delivery Club запустил совместную акцию с двумя сервисами электронных и аудиокниг — «ЛитРес» и MyBook. На это обратил внимание корреспондент Rusbase, пресс-секретарь Delivery Club Алексей Белоусов подтвердил информацию.

Delivery Club запустил совместную акцию с «ЛитРес» и MyBook

Партнеры запустили акцию 8 июля. При заказе еды с кодом DBOOK пользователи получат скидку в размере 10% в определенных ресторанах. Кроме того, в течение суток им придет смс-сообщение с промокодами от «ЛитРес» и MyBook. 

«ЛитРес» предложит пользователям две книги в подарок и скидку в размере 25% на весь ассортимент. MyBook — бесплатный месяц стандартной подписки. Акция действует до 24 июля во всех регионах присутствия Delivery Club.  

Delivery Club планирует запускать и другие совместные акции, отметил Белоусов. Однако не уточнил, кто еще станет партнером сервиса. 

В конце недели Delivery Club запустил доставку нелекарственных товаров из аптек. Сервис доставляет витамины, БАДы, косметические средства в партнерстве с агрегатором аптек «Все аптеки». Пока заказать товары могут жители нескольких округов Москвы, в дальнейшем сервис планирует расширить географию доставки.

Фото: Sharaf Maksumov / Shutterstock

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