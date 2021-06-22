Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Delivery Club отменит комиссию для заказов навынос для московских ресторанов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Delivery Club после введенных в Москве жестких ограничений на посещение заведений общепита решил отменить комиссию для заказов навынос для заведений столицы. Нулевая комиссия начнет действовать с 1 июля и продлится до конца лета.

Delivery Club отменит комиссию для заказов навынос для московских ресторанов

Нововведение будет действовать как для тех ресторанов, которые уже сотрудничают с сервисом, так и для тех, кто решит подключиться к нему в ближайшее время, уточнили в Delivery Club.

«Поскольку для ресторанов заказы навынос станут одним из инструментов компенсации возможного снижения количества посетителей в зале, мы хотим поддержать их в период адаптации к новым правилам работы и отказываемся от собственной комиссии», – отметили в пресс-службе сервиса.

22 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 28 июня заведения общественного питания в Москве будет разрешено посещать только посетителям с прививкой от COVID-19, наличием антител к коронавирусу либо свежего отрицательного ПЦР-теста.

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов заявил ТАСС, что из-за новых ограничений рестораны Москвы могут лишиться 90% посетителей.

По данным из открытых источников, в России прививки от COVID-19 поставили только ~11% населения.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Depositphotos.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Xploration Capital Евгения Тимко и Игоря Кима залидировал раунд на €25 млн в финтех-стартап Myos
  2. 2 Google без разрешения пользователей установила на их смартфоны приложения для слежки из-за COVID-19
  3. 3 За жизнью озера Байкал будут следить с помощью нейросети
  4. 4 В России появился первый сервис автономной заправки автомобилей
  5. 5 На dating-платформе RusDate в пять раз вырос интерес к вакцинированным пользователям
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

25 июня 2021

Онлайн-чемпионат для Java-разработчиков Alfa Battle 2.0

28 июня 2021

Акселератор Роскосмос

30 июня 2021

Энергопрорыв-2021

Все ВОЗМОЖНОСТИ