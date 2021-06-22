Delivery Club отменит комиссию для заказов навынос для московских ресторанов

Delivery Club после введенных в Москве жестких ограничений на посещение заведений общепита решил отменить комиссию для заказов навынос для заведений столицы. Нулевая комиссия начнет действовать с 1 июля и продлится до конца лета.

Нововведение будет действовать как для тех ресторанов, которые уже сотрудничают с сервисом, так и для тех, кто решит подключиться к нему в ближайшее время, уточнили в Delivery Club.

«Поскольку для ресторанов заказы навынос станут одним из инструментов компенсации возможного снижения количества посетителей в зале, мы хотим поддержать их в период адаптации к новым правилам работы и отказываемся от собственной комиссии», – отметили в пресс-службе сервиса.

22 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 28 июня заведения общественного питания в Москве будет разрешено посещать только посетителям с прививкой от COVID-19, наличием антител к коронавирусу либо свежего отрицательного ПЦР-теста.

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов заявил ТАСС, что из-за новых ограничений рестораны Москвы могут лишиться 90% посетителей.

По данным из открытых источников, в России прививки от COVID-19 поставили только ~11% населения.

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