В Москве рестораны закроются для непривитых, не имеющих антител либо ПЦР-теста

Людям, «не имеющим защиту от COVID-19», с 28 июня запретят посещать заведения общественного питания в Москве. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин. К «защите» относятся: прививка, наличие антител либо отрицательный ПЦР-тест.
Сообщение Собянина опубликовано на официальном сайте мэра Москвы. С 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только посетители:
- прошедшие вакцинацию;
- переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев;
- имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней.
Бумажные справки и сертификаты принимаются не будут. Пускать в заведения будут по QR-коду, по которому можно подтвердить одно из вышеперечисленных условий. Получить код можно с использованием:
- электронной медицинской карты г. Москвы;
- портала mos.ru;
- ресурса ЕМИАС.ИНФО;
- единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус»;
- в регистратуре городской поликлиники.
При этом рестораны и кафе обязали создать систему проверки QR-кодов, а тем, кто это не сделает, можно будет работать только на вынос или доставку.
«Конечно, в процессе адаптации к новому порядку посещения заведений общепита у граждан могут возникать вопросы, связанные с отсутствием в базах данных сведений о вакцинации, перенесенном заболевании или сданном ПЦР-тесте. Для решения этих вопросов создана специальная группа разбора, которая будет работать максимально оперативно», – отмечается в сообщении Сергея Собянина.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте России Борис Титов отметил, что у предпринимателей остается немало вопросов относительно процедуры ввода системы QR-кодов.
«Будем надеяться, что правительство Москвы в ближайшее время детально разъяснит, как рестораторам, владельцам кинотеатров и концертных залов соблюдать требования по наличию QR-кодов. Полагаться на одни лишь штрафы, на мой взгляд, неразумно, бороться с болезнью власть и бизнес должны вместе», – сказал Борис Титов, слова которого приводит пресс-служба.
Обратиться в группу разбора можно будет через личный кабинет на портале mos.ru.
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