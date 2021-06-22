В Москве рестораны закроются для непривитых, не имеющих антител либо ПЦР-теста

Людям, «не имеющим защиту от COVID-19», с 28 июня запретят посещать заведения общественного питания в Москве. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин. К «защите» относятся: прививка, наличие антител либо отрицательный ПЦР-тест.

Сообщение Собянина опубликовано на официальном сайте мэра Москвы. С 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только посетители:

прошедшие вакцинацию;

переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев;

имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней.

Бумажные справки и сертификаты принимаются не будут. Пускать в заведения будут по QR-коду, по которому можно подтвердить одно из вышеперечисленных условий. Получить код можно с использованием:

электронной медицинской карты г. Москвы;

портала mos.ru;

ресурса ЕМИАС.ИНФО;

единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус»;

в регистратуре городской поликлиники.

При этом рестораны и кафе обязали создать систему проверки QR-кодов, а тем, кто это не сделает, можно будет работать только на вынос или доставку.

«Конечно, в процессе адаптации к новому порядку посещения заведений общепита у граждан могут возникать вопросы, связанные с отсутствием в базах данных сведений о вакцинации, перенесенном заболевании или сданном ПЦР-тесте. Для решения этих вопросов создана специальная группа разбора, которая будет работать максимально оперативно», – отмечается в сообщении Сергея Собянина.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте России Борис Титов отметил, что у предпринимателей остается немало вопросов относительно процедуры ввода системы QR-кодов.

«Будем надеяться, что правительство Москвы в ближайшее время детально разъяснит, как рестораторам, владельцам кинотеатров и концертных залов соблюдать требования по наличию QR-кодов. Полагаться на одни лишь штрафы, на мой взгляд, неразумно, бороться с болезнью власть и бизнес должны вместе», – сказал Борис Титов, слова которого приводит пресс-служба.

Обратиться в группу разбора можно будет через личный кабинет на портале mos.ru.

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