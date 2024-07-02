Московские власти предложили пересмотреть подход для получения IT-льгот по налогу на прибыль

Мэр Москвы Сергей Собянин 20 июня направил на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина предложения по корректировке предоставления IT-льгот по налогу на прибыль. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Какие предложения внесли московские власти:

применять льготу к той части прибыли, которая не была направлена на выплату дивидендов в 2024 году,

предоставлять льготу, если вложения организации в нематериальные активы и основные средства составили не менее 30% от льготируемой прибыли,

предоставлять льготу в случае, если средняя заработная плата в организации составила не менее 120% от средней заработной платы в IT-отрасли в регионе.

В направленном Володину письме речь идет о корректировках в законопроект по совершенствованию налоговой системы, который сейчас проходит обсуждения в Госдуме.

20 июня Госдума приняла его в первом чтении. Документом предлагается продлить на 2025–2027 гг. действие ставки в 0% по налогу, поступающему в региональный бюджет, и зафиксировать ставку в 5% по налогу, который зачисляется в федеральный.

Собянин в своем письме указывает, что нулевая ставка, которая действует с 2022 года, — важная мера для стимулирования инвестиций в IT-отрасли, однако условия получения льгот не учитывали необходимость направлять льготируемую прибыль на вложения в разработку новых технологий.

Отмечается, что в 2023 году IT-компании воспользовались льготой из бюджета столицы в размере 56 млрд рублей, при этом выплатили дивиденды на сумму 49 млрд рублей.

Остальные компании дивиденды не выплачивали, однако сформировали нераспределенную прибыль в размере 259 млрд рублей, «которая может быть направлена на дивиденды в будущих периодах».

Собянин отмечает, что в большинстве случаев сэкономленные за счет IT-льготы средства «были направлены не на развитие бизнеса, а на выплату дивидендов либо накопление прибыли».

К концу марта 2022 года в Москве насчитывалось 47 тыс. зарегистрированных IT-компаний (25% от всего бизнеса этой сферы в РФ). Совокупный годовой оборот московских IT-компаний составляет около 3 трлн рублей, или примерно 56% отрасли.

В мае 2023 года аналитики «Контур.Фокус» насчитали в 47 391 организацию, а в России — около 200 700.