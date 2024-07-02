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Московские власти предложили пересмотреть подход для получения IT-льгот по налогу на прибыль

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Мэр Москвы Сергей Собянин 20 июня направил на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина предложения по корректировке предоставления IT-льгот по налогу на прибыль. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Московские власти предложили пересмотреть подход для получения IT-льгот по налогу на прибыль
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Какие предложения внесли московские власти:

  • применять льготу к той части прибыли, которая не была направлена на выплату дивидендов в 2024 году,
  • предоставлять льготу, если вложения организации в нематериальные активы и основные средства составили не менее 30% от льготируемой прибыли,
  • предоставлять льготу в случае, если средняя заработная плата в организации составила не менее 120% от средней заработной платы в IT-отрасли в регионе.

В направленном Володину письме речь идет о корректировках в законопроект по совершенствованию налоговой системы, который сейчас проходит обсуждения в Госдуме.

20 июня Госдума приняла его в первом чтении. Документом предлагается продлить на 2025–2027 гг. действие ставки в 0% по налогу, поступающему в региональный бюджет, и зафиксировать ставку в 5% по налогу, который зачисляется в федеральный.

Собянин в своем письме указывает, что нулевая ставка, которая действует с 2022 года, — важная мера для стимулирования инвестиций в IT-отрасли, однако условия получения льгот не учитывали необходимость направлять льготируемую прибыль на вложения в разработку новых технологий.

Отмечается, что в 2023 году IT-компании воспользовались льготой из бюджета столицы в размере 56 млрд рублей, при этом выплатили дивиденды на сумму 49 млрд рублей.

Остальные компании дивиденды не выплачивали, однако сформировали нераспределенную прибыль в размере 259 млрд рублей, «которая может быть направлена на дивиденды в будущих периодах».

Собянин отмечает, что в большинстве случаев сэкономленные за счет IT-льготы средства «были направлены не на развитие бизнеса, а на выплату дивидендов либо накопление прибыли».

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  • К концу марта 2022 года в Москве насчитывалось 47 тыс. зарегистрированных IT-компаний (25% от всего бизнеса этой сферы в РФ). Совокупный годовой оборот московских IT-компаний составляет около 3 трлн рублей, или примерно 56% отрасли.
  • В мае 2023 года аналитики «Контур.Фокус» насчитали в 47 391 организацию, а в России — около 200 700.

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