Delivery Club запустил услугу экотакси для сдачи вторсырья

Delivery Club добавил в приложение опцию для заказа экотакси, которое заберет на переработку до 500 литров вторсырья за раз. Сервис запустил пилотный проект совместно с экоцентром «Сборка», говорится в сообщении Delivery Club.

Сырье забирают водители «Сборки» из квартиры или офиса. Стоимость услуги составит 1,2 тыс. рублей. Для подписчиков Delivery PRO будет действовать скидка на заказ экотакси.

«Сборка» принимает более 40 видов вторсырья (пластик, макулатура, металл и электрохлам и другое) и отправляет почти на 40 заводов по всей России. Кроме вторсырья экоцентр принимает одежду и передает в благотворительность и вторичное использование.

«Мы видим, что у многих наших пользователей есть потребность в осознанном и экологичном образе жизни. Наша цель –– сделать так, чтобы реализация этой потребности стала удобней», — сообщили в пресс-службе Delivery Club.

В Delivery Club уточнили RB.RU, что «весь доход идет в "Сборку"».

Пилотный проект стартует в Москве, затем его планируют расширить. Найти экоцентр можно в баннере в верхней части приложения.

Фото на обложке: «Сборка»