Delivery Club запустил экспресс-доставку для бизнеса

Delivery Club решил запустить экспресс-доставку и будет работать с любыми компаниями. Сервис будет выступать в качестве логистического оператора, но размещать в своем приложении такие компании не будет.

Заказы будут доставлять в радиусе 10 км от места получения, стоимость фиксирована — от 139 рублей. Для доставки заказов свыше 15 кг могут привлечь автокурьеров, пишет «Коммерсантъ».

Компании смогут организовывать быструю доставку практически в городах с население свыше 100 тыс. человек. Развитие b2b-логистики станет одним из приоритетных направлений сервиса в этом году.

В ноябре прошлого года Delivery Club запустил собственную подписку Delivery Pro. Первый месяц для всех пользователей она будет бесплатной, затем при оформлении до конца этого года ее стоимость составит 99 рублей в месяц.

По собственным данным Delivery Club, сервис выполняет свыше 8 млн заказов ежемесячно. По итогам 2020 года выручка сервиса составила 10 млрд рублей, что в 2,3 раза больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. По итогам трех кварталов 2021 выручка уже превысила результат всего прошлого года и составила 10,8 млн рублей.

Фото на обложке: Delivery Club