Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Delivery Club будет доставлять бытовую технику

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Delivery Club будет доставлять бытовую технику и электронику DNS. Доставка пока доступна для жителей Сочи и Казани, где подключины 30 точек ритейлера. Об этом RB рассказали в пресс-службе сервиса.

Delivery Club будет доставлять бытовую технику

Клиенту нужно сделать заказ на сайте DNS, после оформления назначается курьер Delivery Club: он забирает покупку из магазина и доставляет ее заказчику.

Курьеры будут доставлять заказы весом до 30 кг без крупногабаритных товаров. Для доставки заказов свыше 15 кг могут привлечь автокурьеров. Клиент сможет проверить упаковку и товар, и при повреждениях вернуть покупку курьеру. Возвратом денег займется DNS. 

В апреле Delivery Club запустил экспресс-доставку и будет работать с любыми компаниями. Сервис будет выступать в качестве логистического оператора, но размещать в своем приложении такие компании не будет. Заказы доставляют в радиусе 10 км от места получения, стоимость фиксирована — от 139 рублей. 

Фото на обложке: Delivery Club

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Delivery Club запустил стипендиальную программу для курьеров-студентов
  2. 2 Выгодно ли ресторану работать с агрегаторами доставки? Разбираем в колонке
  3. 3 Из российского стартапа можно выйти только «вон»
  4. 4 ВТБ запустил сервис IT-закупок для бизнеса
  5. 5 «Подслушивает ли умная колонка? Все может быть». Михаил Бурцев — о голосовых помощниках и будущем разговорного ИИ
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

27 июля 2022

Стартап-марафон «Разведка»

27 июля 2022

39-й стартап-марафон Разведка совместно с StartupSamara

31 июля 2022

Гранты на открытие новых точек быстрого питания в Москве

Все ВОЗМОЖНОСТИ