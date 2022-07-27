Delivery Club будет доставлять бытовую технику и электронику DNS. Доставка пока доступна для жителей Сочи и Казани, где подключины 30 точек ритейлера. Об этом RB рассказали в пресс-службе сервиса.

Клиенту нужно сделать заказ на сайте DNS, после оформления назначается курьер Delivery Club: он забирает покупку из магазина и доставляет ее заказчику.

Курьеры будут доставлять заказы весом до 30 кг без крупногабаритных товаров. Для доставки заказов свыше 15 кг могут привлечь автокурьеров. Клиент сможет проверить упаковку и товар, и при повреждениях вернуть покупку курьеру. Возвратом денег займется DNS.

В апреле Delivery Club запустил экспресс-доставку и будет работать с любыми компаниями. Сервис будет выступать в качестве логистического оператора, но размещать в своем приложении такие компании не будет. Заказы доставляют в радиусе 10 км от места получения, стоимость фиксирована — от 139 рублей.

Фото на обложке: Delivery Club