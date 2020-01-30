Delivery Club и сервис «Самокат» запустили доставку в Санкт-Петербурге

«Уже сейчас мы стали крупнейшим сервисом по количеству заказов в России на рынке e-grocery: в среднем мы доставляем 10 000 заказов день, а в декабре доставили миллионный заказ. Партнерство с Delivery Club даст нам новые возможности для развития. И самое важное, мы сможем показать большему количеству людей, как здорово за 15 минут получать то, что нужно или очень хочется сейчас», — комментирует сооснователь «Самоката» Вячеслав Бочаров.