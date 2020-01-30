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Delivery Club и сервис «Самокат» запустили доставку в Санкт-Петербурге

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Платформа Delivery Club заключила партнерство с сервисом быстрой доставки продуктов «Самокат». Сейчас купить продукты «Самоката» через Delivery Club можно Санкт-Петербурге. До конца первого квартала планируется запустить доставку в Москве. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе платформы.

Delivery Club и сервис «Самокат» запустили доставку в Санкт-Петербурге

«Самокат» — российский сервис доставки продуктов и товаров для дома за 15 минут без минимальной суммы заказа.

Как сообщает Delivery Club, покупка продуктов «Самоката» будет работать по аналогии с заказом блюд из ресторанов. Если пользователь находится в зоне доставки – в приложении появляется раздел с продуктами.

«Уже сейчас мы стали крупнейшим сервисом по количеству заказов в России на рынке e-grocery: в среднем мы доставляем 10 000 заказов день, а в декабре доставили миллионный заказ. Партнерство с Delivery Club даст нам новые возможности для развития. И самое важное, мы сможем показать большему количеству людей, как здорово за 15 минут получать то, что нужно или очень хочется сейчас», — комментирует сооснователь «Самоката» Вячеслав Бочаров.

В 2019 году Delivery Club запустил в приложении возможность оставить чаевые курьеру, а также добавил бонусы «Спасибо» в качестве оплаты за заказы.

Фото: Daxiao Productions / Shutterstock

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