В Москве заработал новый сервис доставки еды с фокусом на защиту от коронавируса

В Москве запустилась новая доставка еды May Delivery, которая предлагает свою локальную программу борьбы с распространением коронавируса. Об этом Rusbase сообщили в компании.

Сервис запущен CEO May Communication и ресторанным обозревателем Александром Ивановым. В запуск проекта на начальном этапе было вложено около 1,5 млн рублей.

По словам представителя компании, главное отличие May Delivery от других сервисов доставки – обеззараживание продуктов на всех этапах приготовления и доставки блюд.

Сервис заключил сотрудничество только с теми ресторанами, которые проводят дезинфекцию помещений, где происходит процесс приготовления блюд: UF-лампами, специальными растворами, а также полный клининг помещений. В этих ресторанах сотрудников ресторанов обязуют использовать в работе маски и перчатки, а также пристальное внимание уделяют состоянию здоровья.

В настоящее время через сервис можно заказать еду из таких ресторанов и холдингов, как «Рестораны Дениса Иванова» («Сибирь Сибирь», «[Ku:] Рамен Изакая Бар»), «Реберная», El Idilio и других.



Перед упаковкой еды сервис обещает обработку готовых блюд переносным ультрафиолетовым устройством. Также May Delivery предоставляет гарантию того, что пакет не вскрывали на всех этапах доставки еды до клиента. Для этого бокс с приготовленной пищей отправляется в специальную водонепроницаемую упаковку, края которой запаяны вакууматором. Каждый пакет опломбирован специальными наклейками.



Помимо этого, во время передачи пакета курьером клиенту, по словам компании, соблюдается дополнительная мера предосторожности: курьер на глазах у клиента опрыскивает пакет специальным антисептическим средством.

Доставка доступна в пределах Садового кольца.