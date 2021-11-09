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Заработок курьеров Delivery Club во время нерабочей недели вырос на 15%

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

В первую неделю ноября, которая была объявлена нерабочей и частично совпала с ноябрьскими праздниками, средний заработок курьеров Delivery Club по всей России вырос на 15% по сравнению с первой неделей октября, сообщила пресс-служба компании.

Заработок курьеров Delivery Club во время нерабочей недели вырос на 15%

Как уточнили в Delivery Club, увеличение связано как с общим ростом количества заказов, так и с введением дополнительных бонусов на этот период.

В среднем по стране активно работающий курьер Delivery Club с высоким рейтингом по итогам октября заработал свыше 63 тысяч рублей, что превышает среднемесячную заработную плату в целом (52,4 тысячи рублей по данным Росстата на август 2021). Заработок посчитан без учета чаевых.

В России из-за роста заболеваемости коронавирусом с 30 октября по 7 ноября были введены нерабочие дни. В Москве на этот период закрыли кафе и рестораны. В регионах по поручению президента РФ Владимира Путина кафе и рестораны были закрыты с 23:00 до 6 часов утра.

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Фото на обложке: YuryKara / Shutterstock

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